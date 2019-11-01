Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2020 hac kayıtları ne zaman? Diyanet açıkladı!

2020 hac kayıtları ne zaman başlayacak? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 hac ön kayıt tarihleri ile ilgili açıklamayı yaptı. İslam’ın 5 farzından birisi olan ve imkanı olan her Müslüman birey tarafından yerine getirilmesi gereken hac ibadeti “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” manasına geliyor. Kutsal toprakları ziyaret etmek ve maneviyatını güçlendirmek isteyen müminlerin merak ettiği ‘Hac kuraları ne zaman çekilecek?’ sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

202 HAC KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? DİYANET İŞLERİ AÇIKLADI!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 hac kayıtları; 11 Kasım’da başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar 11 Kasım Pazartesi gününden itibaren hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

HAC KAYIT İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hac ön kayıt işlemini yerini getirmek isteyenler hac.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan ön kayıt sayfasından gerçekleştirebilecek. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi gerekecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Hac kuraları bu yıl 9 Ocak 2020 tarihinde çekilecek.

HAC İBADETİ

İslam Dininin temel ibadetlerinden birisi olan ve sözlükte “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” manalarına gelen hac, imkanı olan her müslümanın, belirli bir zaman içinde Kabe’yi, Arafat ve Mina’yı ziyaret ederek belli bazı dînî görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Hac ibadetini yaparken çeşitli zaman ve mekanlarda icra edilen uygulamalara “menâsik” (tekili, mensek) denir. Kutsal mekan kavramı ve bu yerleri ziyaret, insanlık tarihi boyunca bütün din ve inanç sistemlerinde görülmüştür.2 İslâmî bazı kaynaklara göre Hac ibadeti Hz.Âdem’e kadar uzatılsa da, Kur’ân-ı Kerim’in bildirdiğine göre3, daha önce tahrip olmuş Kabe’nin eski temelleri Hz.İbrahim ve oğlu Hz.İsmail tarafından bulunarak Kutsal Mabed yeniden inşa edilmiş, Hac suresinin 27-29. ayetlerine göre de insanları hac yapmak üzere Mekke’ye ilk davet eden peygamber Hz.İbrahim olmuştur. Bu tarihten itibaren diğer peygamberler ve inananlar da Kabe’yi ziyaret etmişlerdir.