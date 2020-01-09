2020 Hac kuraları sorgulama: Diyanet hac kura sonuçları nereden sorgulanır?

Hac kuraları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Hac kura sonuçları sorgulama ne zaman, saat kaçta yapılacak? Vatandaşlar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Haberimiz içerisinden kura ile ilgili merak edilenlere ulaşabilir, son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Diyanet, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan 2 milyonu aşkın hacı adayının kuralarını bugün çekecek.

Sonuçlar saat: 21:00'den itibaren e-Devlet sistemi aracılığıyla sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da grup başlarına gönderilecek.

Adayların ön kayıt yaptırdıkları yıllar dikkate alınacak. Kura sonucunda 83 bin 430 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?

Hacı adayları kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hacumre.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KESİN KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

Hacı adayları, e-Devlet’ten alacakları ‘Hac Kesin Kayıt Belgesi’ ile 13-24 Ocak’ta kesin kayıt yaptırabilecek.