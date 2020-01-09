Hac kura sonuçları Diyanet tarafından açıklandı! e-Devlet TC ile hac kura sonuçları sorgulama 2020

Binlerce hacı adayının beklediği 2020 hac kura sonuçları açıklandı! Diyanet İşleri tarafından açıklanan hac kura çekimi sonuçları TC kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden ya da ‘diyanet.hac.gov.tr’ adresleri üzerinden sorgulanabiliyor. Hac ibadetini yerine getirmek üzere binlerce hacı adayı 11 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında başvurularını yapmıştı. 9 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilen hac kura sonuçları saat 21.00’da erişime açıldı. e-Devlet hac kura sonuçları sorgulama sayfası haberimizde.

2020 HAC KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve noter huzurunda kamuoyuna açık yapılan kura çekimi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ruhu için Fatiha okunmasını istedi.

Hac ibadetinin bir Müslüman için en büyük özlem, aşk ve heyecan olduğunu belirten Erbaş, milletin her yıl bu özlem ve heyecanına şahitlik ettiklerini söyledi.

HAC İBADETİ

İslam Dininin temel ibadetlerinden birisi olan ve sözlükte “gitmek, yönelmek, ziyaret etmek” manalarına gelen hac, imkanı olan her müslümanın, belirli bir zaman içinde Kabe’yi, Arafat ve Mina’yı ziyaret ederek belli bazı dînî görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Hac ibadetini yaparken çeşitli zaman ve mekanlarda icra edilen uygulamalara “menâsik” (tekili, mensek) denir. Kutsal mekan kavramı ve bu yerleri ziyaret, insanlık tarihi boyunca bütün din ve inanç sistemlerinde görülmüştür.2 İslâmî bazı kaynaklara göre Hac ibadeti Hz.Âdem’e kadar uzatılsa da, Kur’ân-ı Kerim’in bildirdiğine göre3, daha önce tahrip olmuş Kabe’nin eski temelleri Hz.İbrahim ve oğlu Hz.İsmail tarafından bulunarak Kutsal Mabed yeniden inşa edilmiş, Hac suresinin 27-29. ayetlerine göre de insanları hac yapmak üzere Mekke’ye ilk davet eden peygamber Hz.İbrahim olmuştur. Bu tarihten itibaren diğer peygamberler ve inananlar da Kabe’yi ziyaret etmişlerdir.