'Hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin, geçen yıldan bu yıla artan maliyetler ve ek vergiler olduğunu belirterek, “Bu sene en ucuz programın 26 bin lira olacağını düşünüyoruz” dedi. Şahin, 1 Ocak itibarıyla vize fiyatlarında 51 dolarlık artış olduğunu söyledi.

2 MİLYON KİŞİ BEKLİYOR

Şahin, Türkiye’de yıllardan beri hacca gitmek için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu, bu rakamın 175 bine yakının bu sene hacca gitmek için başvuranlardan oluştuğunu belirtti. Bu sene hacı adaylarının sadece 83 bin 430 tanesinin hacca gidebileceğini ifade eden Şahin, bahsedilen 3 bin 430 kişilik ilave kontenjanın aslında Türkiye nüfusunun güncellenmesiyle alakalı olduğunu söyledi. Hac başvuruları ve hac kayıtlarının e-Devlet kapısı üzerinden yapılacağını vurgulayan Şahin, bu uygulamanın kendilerinin de talebi olduğunu ve bu seneki bakanlıklar arası hac ve umre kurulu kararı uyarınca böyle bir uygulamaya gidildiğini söyledi.

UCUZ OLANA KANMAYIN

Şahin ucuz programların bir kandırmaca olduğunu belirterek uyarılarda bulundu: “Vatandaşları çok ucuz fiyatlara olan umre paketlerini almamalarını, bu konuda dikkatli olmaları gerektiğine dair defalarca uyardık. Bu işin belli bir maliyeti var. Maliyetin altında satışlar elbette hizmetten çalma anlamına gelen olumsuz sonuçlar doğuracak ve yolcuları mağdur edecektir.”