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Hac başvuru tarihleri ne zaman?

Hac başvuru tarihleri ne zaman"

Önümüzdeki sene hacca gidip ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar hac başvuru tarihleri ne zaman sorusuna yanıt arıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan hac başvurusu nasıl yapılır?

Başkanlığın internet sitesinde 2019 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi verildi. Buna göre, ilk defa hacca gitmek isteyenler, müracaatlarını 8-14 Aralık tarihlerinde belirlenen bankalara 20 lira kayıt ücretini yatırdıktan sonra "www.hac.gov.tr" adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçeyle başvurarak yaptırabilecek. Hacı adaylarının kuraya birlikte katılmak istediği kişi veya kişiler varsa mutlaka bunları da belirtmeleri gerekecek. Adaylar, fiyat aralıklarını göz önünde bulundurarak "oda tercihli" veya "otel" konaklama türlerinden birini tercih edecek. Tercihler, bağlayıcı olacağından daha sonra hac konaklama türlerinde değişikliğe izin verilmeyecek. Bu yıl hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak.

Kaydı Başkanlıkça yapılanlardan, adres, konaklama türü, kura birlikteliklerinde veya iletişim bilgilerindeki değişiklik talebinde bulunanlar, 14 Aralık'a kadar il, ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yaptırabilecek.


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