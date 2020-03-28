Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,451
  • 7,1898
  • 338.061
  • 88125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Habur Sınır Kapısı'nda Irak ile "temassız" ticaret

Habur Sınır Kapısı'nda Irak ile "temassız" ticaret

Habur Sınır Kapısı'nda Irak ile "temassız" ticaret

Kovid-19 nedeniyle 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışlarına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'a ihracatın devam etmesi için Ticaret Bakanlığının talimatıyla önemli tedbirler uygulanıyor.

Kovid-19 nedeniyle 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışlarına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'a ihracatın devam etmesi için Ticaret Bakanlığının talimatıyla önemli tedbirler uygulanıyor. 

Irak'a ihracat, Habur-İbrahim Halil gümrük kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak gerçekleştiriliyor.


Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayınlandı

Koronavirüs bulunan akciğerin 3D görüntüsü yayınlandı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Tesadüfen bulunan 2 bin 500 yıllık ağaç asırlara meydana okuyor

Papa, koronavirüs salgınının sona ermesi için tek başına dua etti