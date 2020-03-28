Habur Sınır Kapısı'nda Irak ile "temassız" ticaret
Kovid-19 nedeniyle 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışlarına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'a ihracatın devam etmesi için Ticaret Bakanlığının talimatıyla önemli tedbirler uygulanıyor.
Kovid-19 nedeniyle 1 Mart'ta yolcu giriş çıkışlarına kapatılan Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'a ihracatın devam etmesi için Ticaret Bakanlığının talimatıyla önemli tedbirler uygulanıyor.
Irak'a ihracat, Habur-İbrahim Halil gümrük kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak gerçekleştiriliyor.