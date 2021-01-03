Habur Gümrük Kapısı'nda 669 cep telefonu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir tırın gizli bölmesinde 669 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

AA'da yer alan habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen analiz neticesinde, Irak’tan Türkiye'ye gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi.

Tır, gümrük sahasına girdiği andan itibaren takibe alınarak x-ray taramasına yönlendirildi. X-Ray taraması sonucu tırın "dingil" diye tabir edilen tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı.

Bunun üzerine araç, arama hangarına alındı ve şüpheli yoğunluk belirlenen 3 bölgeye ulaşmak için tırın lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında tır dorsesinin tekerlek birleşim noktalarından 3'ünün kaynakla kapatıldığı görüldü. Bu bölgedeki kaynatılmış parça kesilerek açıldığında, özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olan toplam 669 cep telefonu ele geçirildi.

Cep telefonları ve bunların naklinde kullanılan tıra el konularak, araç sürücüsü gözaltına alındı.