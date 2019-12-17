Hablemitoğlu suikastında kilit ismin iadesi istendi

Osman Nuri CERİT

Devlet içinde FETÖ’cü yapıyı araştırdığı sırada, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan ihraç eski bir yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna’da yakalandı.

ÇATI DAVASI SANIĞI ÇÖZDÜ

Hablemitoğlu suikastına ilişkin ipucuna FETÖ çatı davasında dinlenen tanığın ifadesiyle ulaşıldı. İddianamede yer alan ifade, Hablemitoğlu’nun Avukatı Ersan Barkın’ın dikkatini çekti. O tanık ifadesinde; Hablemitoğlu’nun nasıl öldürüldüğü anlatılıyordu. Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’e taşınan ifadenin sahibi olayı kendisine Nuri Gökhan Bozkır’ın anlattığını fakat suikastı gerçekleştiren kişinin ismini farklı söylediğini anlattı. Davanın savcısı bu ifade üzerine Bozkır’ın olay günü telefon sinyallerini inceletti. Zanlının suikast günü telefon sinyalleri sabah Hablemitoğlu’nun sokağından daha sonra da Mogan Gölü’nden geldi. Tanık ifadesinde; Mogan Gölü’nü cinayet silahının atıldığı yer olarak anlatılmıştı.

5 yıldır Ukrayna’da yaşayan Bozkır, yakalandığı Türk restoranının ortağı. Eşinin Ukraynalı ve bir çocuğu olduğu öğrenilen Bozkır, ‘komutan’ lakabıyla tanınıyor.

5 AYDA 10 KEZ ERTELEME

Bozkır’ın HTS kayıtlarından tespit edilmesi üzerine Savcı Ergün yakalama kararı çıkardı. Interpol’ün kırmızı bültenle arama kararı sonrası Bozkır, Ukrayna güvenlik güçlerinin 10 Temmuz’da Kiev’de bir Türk restoranında düzenlediği özel operasyonla yakalandı, ilk mahkemede uluslararası adli yardım ve ev hapsi talep etti. Ancak bu talepleri reddedilen Bozkır’ın avukatları temyiz başvurusunda bulundu. 31 Temmuz’daki duruşmaya avukatlar, 8 Ağustos’taki duruşmaya da savcı gelmedi. 3 ay hapis yatan Bozkır’ın cezası avukatların talebiyle ev hapsine çevrildi ama yine tutuklama istendi. Davanın kasım ve aralıktaki duruşmaları, dosya mahkemeye ulaşmadığı gerekçesiyle 10 Ocak 2020’ye ertelendi. Böylece 5 aylık süreçte 10’a yakın duruşma ertelenmiş oldu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Ukraynalı savcı, zanlının duruşmada kendine yöneltilen suçlamalarda FETÖ’nün rolü olduğu iddiasında bulunduğunu aktardı. Temyizde Bozkır “Türkiye’de terör operasyonlarına katıldım. PKK’nın ilk 10 hedefindeyim” dedi. Bozkır’ın avukatı ise müvekkilinin Türkiye’ye iade edilmesi halinde ‘öldürülme riski’ bulunduğunu ileri sürdü. Öte yandan zanlı, Ukrayna’dan siyasi sığınma talebinde bulundu. Bozkır’ın iadesi için Türk hükümeti devrede.

YILLAR SONRA YENİ BİR UMUT IŞIĞI

Hablemitoğlu hayattayken, FETÖ’nün bazı kişileri araya sokarak ‘Köstebek’ adlı kitabı engellemeye çalıştığını belirten Hablemitoğlu Ailesi’nin Avukatı Ersan Barkın şunları kaydetti: “Bu kişilerin ifadeleri alındı. İade süreci gerçekleşirse ifadesi yıllar sonra umut ışığı yaratabilir.”

‘SAUNA ÇETESİ’NDEN YARGILANDI

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda yüzbaşı rütbesiyle görev yaparken ihraç edildiği öğrenilen Bozkır’ın ismi, ‘sauna çetesi davası’nda da geçiyor. Bozkır ayrıca Akçakale’de soğan kamuflajlı bir TIR’ın içinde patlayıcı yakalanması olayının da sanıklarından.