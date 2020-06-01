Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde rol alan kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu ve cevabı!

Hababam Sınıfı filmlerinin tümünde rol alan kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…



HABABAM SINIFI FİLMLERİNİN TÜMÜNDE ROL ALAN KİMDİR?



A: Münir Özkul



B: Sıtkı Akçatepe

C: Şener Şen

D: Kemal Sunal

Doğru cevap: B Sıtkı Akçatepe

Hababam Sınıfı'nın ağır işiten hocası Paşa Nuri rolüyle bilinen oyuncu aynı zamanda Halit Akçatepe'nin babası ve Leman Akçatepe'nin eşidir. Annesi tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın torunudur. Kendisi küçük yaşta oyuncu olmak istemiş, ailesi karşı çıkınca oyuncu olmak için evden kaçmıştır. 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz'da savaşmış bir gazidir. 1985 yılında vefat etmiştir. Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilmiştir.