Güzellik merkezindeki ölümlü botoksun ardından yeni skandal! Vücudu yandı

Adıyaman’da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda 1. ve 2. derece yanıklar meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre, birkaç gün önce kent merkezinde bulunan bir güzellik merkezine giden Zuhal T., lazer epilasyon seansına girdi. Seans esnasında vücudunun yandığını hisseden kadın, görevliye lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak aynı dereceyle seans devam etti. Seans sonrası evine dönen ve vücudunda yanma hisseden Zuhal T., durumu telefonla güzellik merkezi görevlilerine bildirdi. Bir süre güzellik merkezi görevlileriyle görüşen Zuhal T., gece saatlerinde başlayan ağrılara dayanamayarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. Burada tedavi edilen Zuhal T.’nin kol ve bacaklarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Doktorlar tarafından ilaç verilen Zuhal T., polis merkezine giderek güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İfade sonrasında polis merkezi görevlileri, Zuhal T.’den Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde adli muayene olmasını istedi. Burada yeniden muayene olan Zuhal T., kendisine verilen raporları polis merkezine teslim etti.

Güzellik merkezine giden kişileri de uyaran Zuhal T., “Gidecekseniz çok dikkat edin. Gideceğiniz yerleri çok iyi araştırın. Çok yüksek miktarda fiyat söylüyorlar veriyorsunuz ama hiçbir şekilde değmiyor. Ben o kadar ücret ödedim ama değmedi hem de canımdan oluyordum. İnsan içerisine çıkamaz hale geldim. Kıyafet indirip çıkarırken canımın yandığını belki hissettiremem ama az buçuk belki anlayabilirsiniz beni. Şu anda çok yanıyor, gece hiç uyumadım, uyutmuyor” diye konuştu.

Güzellik merkezi yetkilileri ise açıklama yapmaktan kaçındı.