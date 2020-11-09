Güvenlik uzmanları Aksam.com.tr'ye konuştu: Şuşa neden önemli?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer bölgeden gelen sıcak gelişmeleri Aksam.com.tr’ye değerlendirdi.

ŞUŞA DAĞLIK KARABAĞ’IN GİRİŞ KAPISIDIR

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ’a göre Şuşa bölgesi Dağlık Karabağ’ın kalbi diyebileceğimiz orta bölgede bulunan stratejik bir alan:

“Şuşa Dağlık Karabağ’ın giriş kapısıdır. Bu araziyi kontrol altına alan diğer bölgeleri rahatlıkla ele geçirebilir. Şuşa’nın Azerbaycan’a geçmesiyle birlikte iyice dağılmış Ermeni ordusu perişan olacaktır. Şuşa’nın kontrol altına alınması Dağlık Karabağ müjdesinin çok yaklaştığını gösterir.”

ŞUŞA AZERBAYCAN ORDUSUNA ÜSTÜNLÜK SAĞLAYACAK

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer’e göre Şuşa bölgesi Dağlık Karabağ operasyonunda kritik bir öneme sahip:

“Şuşa hem lokasyon hem de coğrafi olarak Azerbaycan ordusuna üstünlük sağlayacak bir yer. Bölge Laçin’e 30 kilometre, Hankendi’ye 10 kilometre mesafede. Bu noktada Şuşa, diğer bölgelerin işgalden kurtarılmasında önemli bir noktada olacak.”

AZERBAYCAN BÜYÜK BİR ZAFERE İMZA ATTI

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar’a göre Azerbaycan ordusu büyük bir zaferin altına imza attı:

“Bölgenin ele geçirilmesi son derece zordu. Burası hem siyasi anlamda Ermenistan’ın ortaya koymuş olduğu iddia ve ihtirasların kırılması ortadan kaldırılması adına büyük bir değer taşıyor. Bu zafer sadece askeri bir zafer değil aynı zamanda siyasi bir zafer olması nedeniyle de büyük bir değer taşıyor.”

ERMENİSTAN TARİHİ DOKULARI YOK EDİYOR

Şuşa’nın stratejik ve kültürel önemine dikkat çeken Coşkun Başbuğ, “Ermenistan diğer bölgelerde yaptığı gibi kentin eski Türk kültürüne ait yapılarını yerle bir etti. Böyle bir kentin tekrar ele geçirilmesi ve tarihi dokunun tekrar canlandırılacak olması çok önemli.” ifadelerini kullandı

DAĞLIK KARABAĞ OPERASYONU GERİ DÖNÜLMEZ NOKTADA

Dağlık Karabağ operasyonun artık geri dönülmez bir noktada olduğunu söyleyen Eray Güçlüer, “Şuşa’nın ele geçirilmesi Azerbaycan ordusunun askeri üstlüğünü teyit edecek seviyede olduğunu göstermiştir. Şuşa’dan sonra kritik öneme sahip Hankendi ve Laçin alanları da temizlenecektir.” şeklinde konuştu.

DAĞLIK KARABAĞ’IN KALBİNE GİRİLDİ

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın kalbine girdiğini belirten Abdullah Ağar, “Ermenistan ordusu tarafından son derece güçlü bir şekilde tutulmuş muazzam kale gibi bir yer. Buranın ele geçirilmesi son derece zordu.” dedi.

ŞUŞA AZERBAYCAN İÇİN ARA HEDEFTİ

Şuşa’nın Azerbaycan için ara hedef olduğunu belirten Başbuğ, “Sayın Aliyev harekatı başlattığında Dağlık Karabağ’ı hedef olarak göstermişti. Şuşa’nın ele geçirilmezse yürütülen operasyonun eksik kalacağını belirtmişti. Bölgenin Azerbaycan’a geçmesi hem askeri hem siyasi hem de toplum olarak büyük sevinçle karşılandı.”

KRİTİK KARAYOLU AZERBAYCAN ORDUSUNUN KONTROLÜNE GEÇTİ

Ermenistan’ın hareket alanının daraldığına dikkat çeken Güçlüer, “Dağlık Karabağ’ın tamamen özgürleşmesinde Laçin, Şuşa ve Hankendi kentleri çok önemli. Azerbaycan ordusu Hankendi ve Şuşa arasındaki karayolu bağlantısını artık kontrol altına almış durumda. Şuşa’dan sonra Dağlık Karabağ’ın özgürleştirilmesi çok kolaylaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

ŞUŞA KAFKASYA COĞRAFYASINDA ÖNEMLİ YER TUTAR

Şuşa’nın Kafkasya coğrafyasındaki önemine değinen Ağar, “Şuşa Azerbaycan Türk’ünün 1756 yılında canla, kanla, alın teriyle, el emeğiyle inşa ettiği yer. Kent sadece Dağlık Karabağ için değil bütün Kafkasya coğrafyasının incisidir." dedi.