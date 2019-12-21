'Güvenlik soruşturması' torba yasa teklifinden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde yer alan "İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin" maddeler metinden çıkarıldı

(AA)