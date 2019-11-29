Güvenlik soruşturması kaldırıldı mı? Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması açıklaması nedir?

Güvenlik soruşturması kaldırıldı mı? sorusu araştırılıyor. Özelikle FETÖ'cüler tarafından iptal edilmesi için büyük çaba harcanan güvenlik soruşturması ile ilgili CHP Anayasa Mahkemesine iptal için başvurmuştu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI KALKTI MI?

CHP'nin isteği üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) devlet memurluğunda güvenlik soruşturmasını iptal etti.

Memuriyete girişlerde güvenlik soruşturmasının yapılması 657 sayılı Kanunun 48. maddesine eklenen düzenlemeyle olurken yapılan düzenleme sonrasında, sadece mahkeme kararlarına dayalı bilgiler değil, istihbarat birimlerinin tuttuğu ve çoğu aile üyeleriyle ilgili olan sicil fişleri kayıtlar inceleniyordu.

Özelikle FETÖ'cüler tarafından iptal edilmesi için büyük çaba harcanan güvenlik soruşturması ile ilgili CHP Anayasa Mahkemesine iptal için başvurmuştu. Anayasa Mahkemesi skandal bir karara imza atarak iptaline hüküm etti. Mahkeme, kararında vatandaşların kişisel veri niteliğindeki bilgilerinin memuriyete girişte değerlendirmeye tabi tutulmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının olup olmadığının, hakkında herhangi bir tahdit sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin olup olmadığının, mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi olarak tanımlanmıştır.