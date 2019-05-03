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  3. Güvenlik kaynakları 'Türk askerleri ABD'li bir askeri vurdu' iddiasını yalanladı

Güvenlik kaynakları 'Türk askerleri ABD'li bir askeri vurdu' iddiasını yalanladı

Güvenlik kaynakları 'Türk askerleri ABD'li bir askeri vurdu' iddiasını yalanladı

Güvenlik kaynakları, 'Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde ABD'li bir askeri vurduğu'na yönelik dış basında yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını, söz konusu olayla TSK unsurlarının ilgisinin olmadığını bildirdi.

Güvenlik kaynakları, "Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde ABD'li bir askeri vurduğu"na ilişkin dış basında yer alan iddianın gerçeği yansıtmadığını, söz konusu olayla TSK unsurlarının ilgisinin olmadığını bildirdi.

Bazı yabancı internet sitelerinde "Suriye'nin kuzeyinde bir ABD'li askerin Türk askerlerince vurulduğu" iddiası yer aldı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı yalanlarken, olayla ilgili TSK unsurlarının ilgisinin olmadığını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı da askerin "muharebe dışı olay sonucu hayatını kaybettiği"ni açıklamıştı.

(AA)

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