Güvenli turizm için denetimler başladı

Oteller, restoranlar ve dünden itibaren de turist otobüsleri 150’ye yakın soru üzerinden koronavirüse karşı adım adım denetleniyor. Bakanlığın belirlediği denetleme firmalarında görevli kimyager, gıda mühendisi, biyolog ve veterinerler turizmi didik didik inceliyor. Turistleri taşıyacak otobüslerde 44 ayrı kritere bakılıyor.

GİZLİ MÜŞTERİLER



Denetimleri yapan firmalardan RoyalCert Türkiye Başkanı Alphan Namlı, “Program 6 ay süreyle çalışacak, her ay denetimler yapılıyor. 2 ayda bir de gizli müşteri denetimi söz konusu. Gizli müşteriler işletmenin haberi olmadan, eğer otelse rezervasyonunu yaptırıyor, 1 gün konaklama yapıp, bakması gereken noktaları bir müşteri gözüyle inceliyor” dedi.

Restoran ve otellere giren müşteriler dezenfektan ile elini temizleyip maske takıyor. Ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeri alınıyor. Eğer ateşi yüksek çıkarsa, ‘karantina odası’n alınarak sağlık ekiplerine haber veriliyor.