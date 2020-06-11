Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Güvenli turizm için denetimler başladı
11 Haziran 2020 Perşembe 02:00 | Son Güncelleme:

Güvenli turizm için denetimler başladı

Güvenli turizm için denetimler başladı

“Güvenli Turizm Sertifikası” için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkilendirdiği firmalar denetime başladı.

Oteller, restoranlar ve dünden itibaren de turist otobüsleri 150’ye yakın soru üzerinden koronavirüse karşı adım adım denetleniyor. Bakanlığın belirlediği denetleme firmalarında görevli kimyager, gıda mühendisi, biyolog ve veterinerler turizmi didik didik inceliyor. Turistleri taşıyacak otobüslerde 44 ayrı kritere bakılıyor.

GİZLİ MÜŞTERİLER

Denetimleri yapan firmalardan RoyalCert Türkiye Başkanı Alphan Namlı, “Program 6 ay süreyle çalışacak, her ay denetimler yapılıyor. 2 ayda bir de gizli müşteri denetimi söz konusu. Gizli müşteriler işletmenin haberi olmadan, eğer otelse rezervasyonunu yaptırıyor, 1 gün konaklama yapıp, bakması gereken noktaları bir müşteri gözüyle inceliyor” dedi. 

Restoran ve otellere giren müşteriler dezenfektan ile elini temizleyip maske takıyor. Ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeri alınıyor. Eğer ateşi yüksek çıkarsa, ‘karantina odası’n alınarak sağlık ekiplerine haber veriliyor.

İngiliz Independent yazdı... Darbeci Hafter dolandırılmış!
CHP'li vekilin derdine bakın! Sultanahmet Camii müze olmalıymış
Emlak Konut - Advertorial
Hande, Demet ve Fahriye'yi solladı!
Nijerya'da Boko Haram saldırısı... Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
İSKİ faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi ihraç edilmekle tehdit edildi

İSKİ faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi ihraç edilmekle tehdit edildi

Cemal Can'ı gözyaşlarına boğan telefon! Survivor'da neler ya

Cemal Can'ı gözyaşlarına boğan telefon! Survivor'da neler yaşandı?

Martılar inci kefali peşinde

Martılar inci kefali peşinde

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artı

Yıllardır yanlış bilinen o davranış sivilceleri artırıyor!