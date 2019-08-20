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Güvenli bölgenin yol haritası belirleniyor

Güvenli bölgenin yol haritası belirleniyor

ABD ile Türkiye arasında oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi bu hafta çalışmaya başlıyor. Şanlıurfa’da kurulan harekat merkezinde güvenli bölge için detaylar belirlenecek.

OSMAN NURİ CERİT

Suriye’de “güvenli bölge” oluşturulması konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında Birleşik Müşterek Harekat Merkezi bu hafta kesintisiz mesai yapacak. Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’nde görevli Türk ve ABD heyetlerinin hafta içindeki görüşmelerinde, Güvenli Bölge’ye ilişkin teknik konular, izlenecek yol haritası ve takvim gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Mutabakatla sonuçlanması hedeflenen bu sürecin ardından, Güvenli Bölge’ye ilişkin saha çalışması başlatılacak.  

Öncelik derinlik konusu 

Taraflar arasında masaya yatırılacak teknik başlıklarda öncelik, Güvenli Bölge’nin derinliği olacak. Türk tarafı, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için Güvenli Bölge’nin derinliğinin en az 32 kilometre olması konusundaki kararlılığını taviz vermeden sürdürecek. ABD Başkanı Donald Trump derinlikle ilgili olarak 20 mili işaret etmişti. Türkiye’nin de başından beri isteği 20 mil 32 kilometreye denk geliyor. Güvenli bölgenin kontrolü konusunda da müşterek hareket merkezinin ele alacağı konu başlıkları arasında yer alacak. Terör örgütünün tabela değişikliği yapması ve uzantısı olan örgütlerin de güvenli bölge içerisinin dışına çıkarılması konusunda Türkiye’nin kararlı tutumu devam ediyor. 

Barış koridoru olacak

Bir diğer konu ise güvenli bölgenin barış koridoru haline gelmesi. Barış koridorunun içinde bulunan alanın güvenliğinin sağlanması ve alt yapısını yenilenmesiyle bölgeye yerleşecekler konusu da büyük önem taşıyor. Türkiye iç savaş ve terör örgütünün baskıları sonucu evlerinden edilen ve Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin buraya yerleştirilmesini istiyor. Teknik konuların belirlenmesi sonrasında, sahada ortak çalışmaların başlaması planlanıyor.

Tel Rıfat’ta terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına, Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce saldırıda ve taciz ateşinde bulunuldu. Bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılığı veren TSK, teröristlere ait hedefleri vurdu.

TSK konvoyuna rejim tacizi  

Suriye’nin İdlib kentindeki 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlendiği, 3 sivilin yaşamını yitirdiği, 12 sivilin de yaralandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığınca saldırı kınanırken, gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması isteyerek şunları kaydetti: “Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki iş birliği ve diyaloğa aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz.”

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