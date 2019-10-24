Güvenli bölgede adım adım temizlik: YPG çekiliyor, Ruslar devriyede

Rusya ile varılan Soçi mutabakatı kapsamında teröristlere tanınan 150 saatlik sürenin ikinci gününde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, YPG’nin Türkiye-Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladığını açıkladı. Ayrıca Rus devriye polisi zırhlı araçlarla Suriye’nin kuzeyinde devriye görevini yaptı. Sınırın 10 kilometre içinde Türkiye ile devriye yapacak olan Rus askeri polisinin bölgeye gelişi dün de sürdü.

276 POLİS GÖNDERİLECEK

Bir grup askeri polisin Ayn el-Arab’ta Türkiye sınırından iki kilometre uzaktaki hâkim bir tepede konumlandığı belirtilirken, Rusya’nın bir hafta içinde bölgeye 276 askeri polis daha göndereceği belirtildi. Öte yandan sınır hattına 5’i Barış Pınarı bölgesinin batısına, 10’u da doğusuna olmak üzere 15 kontrol noktası kurulacağı, Ayn el Arab’da da TSK üssü olacağı açıklandı. Çekilmenin 150 saat içerisinde tamamlanacağı ve bu andan itibaren ‘Barış Pınarı Harekatı’ alanı sınırlarının “batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacağı” ifade edildi.

Resulayn’da YPG saldırısı

Terör örgütü YPG’li teröristler Resulayn’da keşif-gözetleme faaliyeti yapan personele saldırdı. MSB’den yapılan açıklamada, ‘’Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında beş personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir” denildi. Terör örgütü dün de Azez ve Afrin’deki SMO cephe hatlarına eşzamanlı sızma girişiminde bulundu.