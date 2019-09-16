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  3. Güvenli bölgede '5'inci hava devriyesi' başladı

Güvenli bölgede '5'inci hava devriyesi' başladı

Güvenli bölgede '5'inci hava devriyesi' başladı

Türkiye ile ABD, Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede 5'inci hava devriyesini başlattı. Suriye'den gelen 2 ABD helikopteri ile Akçakele İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan 2 Türk helikopteri, sınırın iki tarafında devriye uçuşu yapmaya başladı.

Suriye’nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölge için 12 Ağustos’ta, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Türk ve ABD askeri yetkililerinin görev yaptığı merkezin çalışmaları kapsamında Türk ve ABD helikopterleri bölgede ortak devriye uçuşu yapmaya başladı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturduğu tahkimatların ve arazinin gözlemlendiği ve sonuncusu geçen hafta Perşembe günü yapılan devriye uçuşlarının 5'incisi bugün gerçekleştirildi. Sınırın Suriye tarafından gelen 2 helikopter havadayken Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 helikopter de 13.40 sıralarında havalandı.

Türkiye ve ABD’ye ait 4 helikopter sınır hattına yöneldi. ABD’ye ait helikopterler sınırın Suriye, TSK’ya ait helikopterler ise Türkiye sınırında uçuşa başladı. Sınırın iki yakasında uçuş yapan helikopterlerin devriye görevinin yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Devriyenin tamamlanmasının ardından TSK’ya ait helikopterlerin yeniden Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na dönmesi, ABD’ye ait helikopterler ise Suriye’deki üs noktasına iniş yapması bekleniyor.

DHA

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