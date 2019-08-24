Güvenli bölge vatana kavuşturur

Osman Nuri CERİT

İç savaşla birlikte ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Mehmetçiğin huzur ve güven getirdiği topraklarına geri dönmeye devam ediyorlar. Göç İdaresi’nin son verilerine göre ülkelerine dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 350 bine ulaştı. Tersine göçün tamamı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terörden arındırılan, toplam 4 bin kilometrekare büyüklüğündeki alanda yaşanıyor. Sığınmacılar, başta El Bab, Afrin, Cerablus, Azez, Mare, Çobanbey ve Soran olmak üzere topraklarına yeniden yerleşiyor.

Bayramda 180 bin gitti

Sayıları 350 bine ulaşan geri dönüşlerin önemli bölümünü, 2017 ve 2018 yıllarında dini bayramlar için ülkelerine giden ve huzur ortamını görerek dönüş yapmayan Suriyeliler oluşturdu. Bayramlaşma için Türkiye’den çıkış yapıp Suriye’de kalan sığınmacı sayısının 180 bin olduğu bildirildi. Türkiye ile ABD arasında görüşmeleri süren güvenli bölgenin devreye girmesiyle birlikte, tersine göçün artarak sürmesi bekleniyor.