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  3. Gurbetçiye bulunduğu ülkede tanı merkezi

Gurbetçiye bulunduğu ülkede tanı merkezi

Gurbetçiye bulunduğu ülkede tanı merkezi

Gurbetçi vatandaşa, bulunduğu ülkede sağlık tanı merkezi geliyor.

Doruk ÇAKAR

Yurt dışında tanı merkezleri açmak için harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bu merkezlerde hem gurbetçi vatandaşlarımıza, hem de ilgili ülkelerdeki yabancı hastalara hizmet sunacak. 

MR DA VAR

Merkezlerin nerede kurulacağına ilişkin fizibilite çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Merkezlerde, MR, tomografi gibi yöntemlerin yanı sıra anjiyo, kolonoskopi ve biyopsi gibi ileri düzey tanı tetkikleri de uygulanabilecek.

 

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