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  • Güpegündüz hırsızlık kamerada: İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu çaldılar
25 Kasım 2020 Çarşamba 10:50 | Son Güncelleme:

Güpegündüz hırsızlık kamerada: İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu çaldılar

DHA

Bakırköy'de işçi gibi görünmek için fosforlu yelek giyen 5 hırsız, motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kabloyu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre, olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi. Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı.

2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü.

Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 

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