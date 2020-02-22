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  3. Günübirlik ev kiralayanlara denetim! 72 bin lira ceza kesildi

Günübirlik ev kiralayanlara denetim! 72 bin lira ceza kesildi

Günübirlik ev kiralayanlara denetim! 72 bin lira ceza kesildi

Zonguldak'ta, günübirlik kiralanan evlere yapılan denetim kapsamında, 4 evin sahibine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi.

Zonguldak'ta, günübirlik kiralanan evlere yapılan denetimler yapıldı. Bu kapsamda, kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan 4 evin sahibine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi.

DHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bulunduğu İncivez Mahallesi'nde günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yaptı. Denetimde, yasadışı ve kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan ruhsatsız 4 ev tespit edildi. Evlerin sahiplerine toplam 72 bin 100 lira para cezası kesildi.


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