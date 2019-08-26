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  3. 14 yaşındaki kız günlük kiralık evde fuhuş baskınında yakalanınca balkondan atladı

14 yaşındaki kız günlük kiralık evde fuhuş baskınında yakalanınca balkondan atladı

14 yaşındaki kız günlük kiralık evde fuhuş baskınında yakalanınca balkondan atladı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde güvenlik güçleri, günlük kiralık evlere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskında evde bulunan 14 yaşındaki kız, 4. kattaki balkondan atlaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay bugün öğlen saatlerinde Yenişehir Mahallesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismail Paşa 2 sokaktaki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi. Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki genç kız, 4. kattaki balkondan atladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 14 yaşındaki N.G., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fuhuş operasyonu sırasında evde bulunan 3 erkek ile bir kadın gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

 

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