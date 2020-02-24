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  3. Güngören'de patlama! Güngören'de nerede patlama oldu? İşte son dakika haberleri

Güngören'de patlama! Güngören'de nerede patlama oldu? İşte son dakika haberleri

Güngören'de patlama! Güngören'de nerede patlama oldu" İşte son dakika haberleri

Son dakika haberine göre, Güngören'de patlama sonrası yangın çıktı. Güngören'de nerede patlama oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte son durum..

Güngören'de patlama oldu. Güngören'de nerede patlama oldu? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Son dakika haberine göre, Güngören Sanayi Mahallesi Engin Sokak üzerinde bulunan ve halat üretimi yapıldığı belirtilen bir iş yerinde önce küçük çaplı bir patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.

Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

 


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