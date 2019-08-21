Güneydoğu'nun kaderi kayyumla değişti

OSMAN NURİ CERİT

Diyarbakır, Van ve Mardin’in HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının terör örgütü PKK’ya destek verdikleri gerekçesiyle görevden alınmaları, bölücü örgütün 2016 yılında başlattığı “hendek” terörü sürecini hatırlattı. Hendek kalkışmasının yaşandığı dönemde görevde bulunan ve belediye imkanlarını terör örgütünün emrine veren Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri’nin DBP’li başkanları da, aynı gerekçeyle görevden alınarak yerlerine kayyum atandı.

Halka hizmet ettiler

Kasım 2016’da göreve başlayan kayyumların ilk işi, DBP’li başkanların terör örgütüne destek için kullandığı belediye imkanlarını, halka hizmet için seferber etmek oldu. Diyarbakır, Van ve Mardin, 2016’da göreve başlayan kayyumlarla birlikte hizmetle tanıştı. Terörün izleri, kayyum atanan diğer il ve ilçelerde olduğu gibi Diyarbakır, Van ve Mardin’den de silindi. Ulaşımdan içme suyuna, park ve spor alanlarından sosyal projelere varana kadar yüzlerce alt yapı yatırımı kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Kayyumların göreve geldiği Kasım 2016 ila 31 Mart 2019 döneminde, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyeleri’nin yatırımlarının toplamı 3 milyar 114 milyon TL oldu.

VAN

l 930 km sıcak asfalt döküldü.

l 243 km içme suyu hattı.

l 206 km kanalizasyon hattı.

l 53 kamuya ait bina onarıldı.

l 28 bin 313 aileye gıda yardımı.

l 275 sosyal etkinlik organizasyonu

l 1 milyon fidan dikildi.

l 7 atık su arıtma tesisi yapıldı.

MARDİN ASFALT YOLLARLA TANIŞTI

l Bin 500 km sıcak asfalt döküldü.

l 450 toplu ulaşım aracı alındı.

l 4 su artıma tesisi yapıldı.

l 250 çocuk oyun parkı inşa edildi.

l 5 şehir parkı hizmete açıldı.

l 7 spor sahası gençlerin kullanımına sunuldu.

l 12 restorasyon tamamlandı.

l 200 taziye evi yapıldı.

DiYARBAKIR’a yapılan hizmetler

l 1.2 milyon ton sıcak asfalt.

l 611 km içme suyu hattı.

l 302 km kanalizasyon hattı.

l 85 km yağmur suyu hattı.

l 7,5 milyon çiçek ekimi.

l 116 cadde ve bulvar düzenlemesi gerçekleşti.

l 500 dönüm park yapıldı.

l 300 dönüm peyzaj.

l 8 kadın kültür merkezi.

l 32 oyun parkı inşa edildi.

l 50 spor tesisi yapıldı.

l 65 bin gıda kolisi dağıtıldı.

l Bin yaşlıya evde bakım hizmeti verildi.