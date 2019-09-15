Güneydoğu PKK'ya karşı ayağa kalktı

Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 7 kişi ve çocukları dağa kaçırılan anneler için, STK’lar tarafından Hakkari, Mardin, Muş, Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Şanlıurfa, Van ve Bitlis’te ‘Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet’ mitingleri düzenlendi. Vatandaşlar Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdü.

209 METRELİK TÜRK BAYRAĞI

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri Genç Caddesi’nde yürüyürüdü, 209 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyan katılımcılar, teröre tepki gösterdi.

Mardin’de Artuklu İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda toplanan vatandaşlar terörü lanetledi. Ağrı’daki Merkez Cami’de şehitler için verilen mevlit sonrası cami önünde, kentteki sivil toplum örgütlerinin üyeleri bayraklarla yürüyüş düzenledi.

TUNCELİ’DE KURAN OKUDULAR

Tunceli’de ise vatandaşlar Atatürk Mahallesi SGK İl Müdürlüğü binası önünde toplandı. Burada okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası yürüyüş düzenledi. Van’da 51 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Sivil Dayanışma İnisiyatifince gerçekleştirilen yürüyüşte terör örgütü lanetlendi. Bitlis’te Teröre Karşı Sivil İnisiyatif Grubu tarafından “Teröre lanet, kardeşliğe davet” yürüyüşü gerçekleştirildi. Gökmeydan’da Türk bayraklarıyla toplanan kalabalık,“Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları attı. Şanlıurfa’da da vatandaşlar tekbirler getirip yürüyüş yaptı.