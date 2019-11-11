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  3. Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır?

Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır?

Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır"

Kim Milyoner Olmak İster sorusu Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen programda yarışmacılara birbirinden kaliteli ve zor sorular soruluyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Güney Koreli Ça Sa-sun 960. denemesinde hangisini başarmıştır? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği Atv ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Hem bilgi veren, hem de eğlenceli anlara ev sahipliği yapan programda çıkan soruların cevapları da izleyiciler tarafından aratılıyor. İşte 11 Kasım Pazartesi günü çıkan soru…

A: Sürücü belgesi almayı

B: Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmayı

C: Maraton koşusunu bitirmeyi

D: Güney Kore'den Japonya'ya yüzmeyi

Doğru cevap: A: Sürücü belgesi almayı

 

 


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