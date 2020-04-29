Güney Afrika Cumhuriyeti'ne TSK uçağıyla tıbbi yardım malzemeleri gönderilecek
Milli Savunma Bakanlığından, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırılacağını bildirdi.
AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, tıbbi yardım malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi uçakla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağı kaydedildi.