Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tıbbi yardımları ulaştıran TSK'ya ait uçak Ankara'ya döndü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıran Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, yaklaşık 32 saatlik görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndü.

(AA)