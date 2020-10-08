Güneş ve ay tutulması 2020 ne zaman? Ay tutulması yılda kaç kez olur?

Güneş ve ay tutulması 2020 tarihleri Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesi üzerinde yer alıyor. En eski gök olaylarından biri olan güneş ve ay tutulmaları; yarı gölgeli, parçalı veya tam olarak gerçekleşmektedir. Türkiye'den izlenemeyen son ay tutulması 5 Temmuz tarihinden meydana gelmişti. Güneş ve ay tutulması 2020 ne zaman?

GÜNEŞ VE AY TUTULMASI 2020 NE ZAMAN?

Bu yıla ait en yakın Yarı Gölgeli Ay Tutulması 30 Kasım'da gerçekleşecek. Avrupa’nın en kuzey batısı, Atlas Okyanusu, Güney Amerika’da tutulma devam ederken Ay batacak. Tutulmanın tamamı; Kuzey Amerika, Okyanusya, Kuzey doğu Asya’dan izlenecek. Avustralya Malezya, Orta ve kuzey-batı Asya’da Ay tutulmuş doğacak.

Yarı Gölgeli Ay Tutulması ülkemizden izlenemeyecek.

Güneş tutulması ise 14 Aralık’ta gerçekleşecek. 14 Aralık’ta Tam Güneş Tutulması olacak. Ülkemizden gözlenemeyecek olan bu tutulmada, Parçalı Tutulma; Büyük Okyanus, Kuzeyi dışında Güney Amerika, Antarktika, Afrika’nın güney batı ucu. Tam tutulma hattı; Büyük Okyanus’un güneyi, Şili, Arjantin, Atlas Okyanusu’nun güneyi'nde meydana gelecek.

AY TUTULMASI YILDA KAÇ KEZ OLUR?

Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nınki arasında yaklaşık 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay'ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.

Ay tutulması genellikle yılda iki kez olur. Bazı özel durumlarda ise Ay tutulması hiç ortaya çıkmaz. Ay tutulmasının yılda üç kez meydana geldiği de görülmüştür.