Güneş tutulması canlı izleme linki! Güneş tutulması 2019 izle canlı!

Güneş tutulması milyonlarca insan tarafından merak edip aratılmaya başlandı. Türkiye saati ile 19:55'de gerçekleşecek güneş tutulması için aramalar yapılıyor. Güneş tutulması, Ay’ın yeni ay evresindeyken Güneş ile Dünya arasına girmesiyle bazı özel durumların oluşması sonucunda gerçekleşir. Güneş yuvarlağı Ay tarafından kısmen ya da tamamen örtülerek tam, halkalı ya da parçalı Güneş tutulması meydana gelir. Güneş tutulmasının canlı olarak nereden izleneceğini aratan bireyler, bu doğa olayını kaçırmak istemiyorlar.

GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, Ay’ın yeni ay evresindeyken Güneş ile Dünya arasına girmesiyle bazı özel durumların oluşması sonucunda gerçekleşir. Güneş yuvarlağı Ay tarafından kısmen ya da tamamen örtülerek tam, halkalı ya da parçalı Güneş tutulması meydana gelir. Fakat her yeni ay evresinde Güneş tutulması gerçekleşmesi söz konusu değildir. Güneş tutulmasının gerçekleşebilmesi için dünyanın çevresinde dönen ay ile dünyanın etrafında döndüğü Güneş’in aynı yörünge üzerinde bulunması gerekiyor. Bu yönden bakıldığında Ay ile Dünya’nın yörünge düzlemi çakışık olsaydı, Ay Dünya’nın etrafında yılda 12 kere döndüğünde aynı şekilde 12 kere de Güneş tutulması gözlenebilirdi. Fakat Ay ile Dünya’nın yörüngelerinin arasında 5° 9' lık bir açı vardır. Bu açı farkından dolayı her dönüşte Dünya, Ay ve Güneş dik bir doğrultuda bulunmadığından her dönüşte Güneş tutulması gerçekleşmez.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Ay, yeni ay evresindeyken Dünya ve Güneş ile dik olarak aynı yörüngede çakıştığında Güneş tutulması meydana gelir. Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girdiği esnada Güneş örtülür ve Ay’ın gölgesi yeryüzüne dik bir şekilde düşer. Bu da Dünya’da belli bölgelerde görülebilir. Senede iki kere Ay, Dünya ve Güneş’in konumu tutulmanın gerçekleşebileceği konuma denk gelir. Güneş tutulması en fazla 4 dakika gerçekleşebilir. Güneş tutulması, tam güneş tutulması, halkalı Güneş tutulması ve parçalı Güneş tutulması olarak üçe ayrılır.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Tam Güneş tutulması, Güneş diskinin Ay tarafından tamamen kapatılması sonucu oluşur. Tam Güneş tutulması diğer tutulma çeşitlerine göre bilim adına çok daha önemli bir yere sahiptir. Çünkü birkaç dakika boyunca Güneş’in Ay tarafından kapatılmasıyla gözlemcilerin dış tabakalar veya koronanın fiziği hakkında birçok inceleme yapması da mümkündür.