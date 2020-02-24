Kim Milyoner Olmak İster sorusu Güneş sisteminde yer alan gök cisimlerinden hangisinin çapı diğerlerinden daha küçüktür? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…

Güneş sisteminde yer alan gök cisimlerinden hangisinin çapı diğerlerinden daha küçüktür?

A: Jüpiter

B: Ay

C: Merkür

D: Plüton

Doğru cevap: D Plüton