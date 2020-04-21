Gündüz şifa oldular, akşam yardım meleği

Koronavirüs salgını nedeniyle meslek hayatlarının en yoğun dönemini yaşayan Kilis 112 Acil Servis personeli Dr. Aysun Çakır, Yahya Havan, Medine Güney, Ayşe Koçyiğit ve Emrah Oğultekin, mesailerinin ardından başka bir kutsal göreve koşuyor.

İşleri bitince bir araya gelen sağlık çalışanları; Kızılay ile İHH aracılığıyla temin ettikleri yardımları, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Dr. Aysun Çakır, Ramazan’ın yaklaşması üzerine yardım çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, nakdi yardımlarla gıda ve temizlik malzemelerini sahiplerine ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

VESİLE OLDUK, MUTLUYUZ



Acil Tıp Teknisyeni Medine Güney ise “İlk dönemler sadece belirleyebildiğimiz ailelere kendimizce yardım götürüyorduk. Son günlerde salgın nedeniyle çoğu ailenin dara düştüğünü gördük. Komuta merkezi ve istasyonlardaki çalışma arkadaşlarımızla irtibata geçerek maddi yardım topladık. Vesile olduğumuz için çok mutluyuz” dedi. İl Ambulans Servisi Başhekimi Meryem Köse ise “Temin ettiğimiz gıda, hijyen ve nakit yardımlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.