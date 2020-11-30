Gündemin öne çıkan başlıkları | 30 Kasım 2020

Beştepe'de kritik toplantı

YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında yeni kısıtlama kararları alınabilir.

3. çeyrekte büyüme beklentiyi aştı

YÜZDE 6.7 BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyümede yurt içi talep artışının etkili olduğunu söyledi.

Moderna aşısının son sonuçları açıklandı

BAŞARI ORANI YÜZDE 94,1

ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayı, son sonuçlara göre yüzde 94,1 oranında etkili oldu.

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu

12 GÖZALTI

Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Psikoteknik belgesi zorunlu hale geliyor

CEZASI 1180 LİRA

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 Aralık’tan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. Uymayanlara ise bin 180 lira cezai işlem uygulanacak.

SPOR GÜNDEMİ

Derbi sonrası kriz patlak verdi!

EROL BULUT'A TEPKİ

Beşiktaş, 15 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi aynı skorla (3-4) mağlup etti. Mücadele sonrası Papiss Cisse'nin eşi, sosyal medya hesabından teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi.

Tümer Metin’den derbi sonrası dikkat çeken sözler

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'la ‘liyakat' tartışmasına giren Tümer Metin, Fenerbahçe derbisi sonrası başarılı antrenöre övgüler yağdırdı.

Burak Yılmaz asist yaptı

LİLLE 1 PUANI KAPTI

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı. Lille, Burak Yılmaz'ın asistiyle 1 puanı kopardı.

Galatasaray'da Muslera sevinci yaşanıyor

İDMANLARA BAŞLADI

Geçtiğimiz sezon 14 Haziran tarihinde oynanan Çaykur Rize maçında ayağı iki yerden birden kırılan Uruguaylı file bekçisi iyileşip idmanlara başladı.

Abdullah Avcı'nın üçlü planı!

ONLARI KAZANACAK

Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah Avcı son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Sinem hamilelik kilolarını nasıl verdi?

MERAK KONUSU OLDU

Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilk bebek mutluluğu yaşayan Sinem Kobal'ın 'uzaktan ders' alarak kilo verdiği öğrenildi.

Şoray Uzun'dan yıllar sonra gelen itiraf

"ÖDÜLÜ HAK ETMEDİM"

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, katıldığı televizyon programında itirafta bulundu. Gençlik yıllarında yaptığı röportajla ödül kazandığını belirten oyuncu, aldığı ödülü hak etmediğini söyledi.

Kerem Tunçeri aradığı aşkı Gökçe'de buldu

ASLI DEFTERİ KAPANDI

Aslı Enver defterini kapatan eski Milli Basketbolcu Kerem Tunçeri, aradığı aşkı Gökçe Bahadır'da buldu.

Aşıklar Bebek'te görüntülendi

İKİNCİ ŞANS

Bir dargın bir barışık sevgililer Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, Bebek'te görüntülendi. Görüntüler, ikilinin ilişkilerine bir şans daha verdiklerini gösterdi.

Ivana Sert: Şampuanıma asit koydular

"KISKANILDIM"

Modacı Ivana Sert, kariyerinin ilk yıllarında başına gelenleri anlattı. Sert, aynı evi paylaştığı kızların kendisini kıskandığı için şampuanına asit koyduklarını dile getirdi.