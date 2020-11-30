Gündemin öne çıkan başlıkları | 30 Kasım 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Gözler Beştepe'deki kritik toplantıda. Başkan Erdoğan Kovid-19'la mücadelede yeni tedbirleri açıklayacak. Beşiktaş, 15 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etti. Derbi sonrası kriz patlak verdi. Detaylar neler? Sinem Kobal, hamilelik kilolarını nasıl verdi? Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 30 Kasım 2020 tarihli haber turumuzda.
Beştepe'de kritik toplantı
YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?
Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında yeni kısıtlama kararları alınabilir.
3. çeyrekte büyüme beklentiyi aştı
YÜZDE 6.7 BÜYÜDÜ
Türkiye ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü. Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyümede yurt içi talep artışının etkili olduğunu söyledi.
Moderna aşısının son sonuçları açıklandı
BAŞARI ORANI YÜZDE 94,1
ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayı, son sonuçlara göre yüzde 94,1 oranında etkili oldu.
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör operasyonu
12 GÖZALTI
Diyarbakır merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Psikoteknik belgesi zorunlu hale geliyor
CEZASI 1180 LİRA
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 Aralık’tan itibaren ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesinin olması mecburi hale getirildi. Uymayanlara ise bin 180 lira cezai işlem uygulanacak.
SPOR GÜNDEMİ
Derbi sonrası kriz patlak verdi!
EROL BULUT'A TEPKİ
Beşiktaş, 15 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi aynı skorla (3-4) mağlup etti. Mücadele sonrası Papiss Cisse'nin eşi, sosyal medya hesabından teknik direktör Erol Bulut'a tepki gösterdi.
Tümer Metin’den derbi sonrası dikkat çeken sözler
ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'la ‘liyakat' tartışmasına giren Tümer Metin, Fenerbahçe derbisi sonrası başarılı antrenöre övgüler yağdırdı.
Burak Yılmaz asist yaptı
LİLLE 1 PUANI KAPTI
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı. Lille, Burak Yılmaz'ın asistiyle 1 puanı kopardı.
Galatasaray'da Muslera sevinci yaşanıyor
İDMANLARA BAŞLADI
Geçtiğimiz sezon 14 Haziran tarihinde oynanan Çaykur Rize maçında ayağı iki yerden birden kırılan Uruguaylı file bekçisi iyileşip idmanlara başladı.
Abdullah Avcı'nın üçlü planı!
ONLARI KAZANACAK
Djaniny, Flavio ve Diabate... Abdullah Avcı son iki maçta 11'de şans bulamayan 3 oyuncuya özel program uygulayacak.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Sinem hamilelik kilolarını nasıl verdi?
MERAK KONUSU OLDU
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilk bebek mutluluğu yaşayan Sinem Kobal'ın 'uzaktan ders' alarak kilo verdiği öğrenildi.
Şoray Uzun'dan yıllar sonra gelen itiraf
"ÖDÜLÜ HAK ETMEDİM"
Ünlü oyuncu Şoray Uzun, katıldığı televizyon programında itirafta bulundu. Gençlik yıllarında yaptığı röportajla ödül kazandığını belirten oyuncu, aldığı ödülü hak etmediğini söyledi.
Kerem Tunçeri aradığı aşkı Gökçe'de buldu
ASLI DEFTERİ KAPANDI
Aslı Enver defterini kapatan eski Milli Basketbolcu Kerem Tunçeri, aradığı aşkı Gökçe Bahadır'da buldu.
Aşıklar Bebek'te görüntülendi
İKİNCİ ŞANS
Bir dargın bir barışık sevgililer Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, Bebek'te görüntülendi. Görüntüler, ikilinin ilişkilerine bir şans daha verdiklerini gösterdi.
Ivana Sert: Şampuanıma asit koydular
"KISKANILDIM"
Modacı Ivana Sert, kariyerinin ilk yıllarında başına gelenleri anlattı. Sert, aynı evi paylaştığı kızların kendisini kıskandığı için şampuanına asit koyduklarını dile getirdi.