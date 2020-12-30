Gündemin öne çıkan başlıkları | 30 Aralık 2020

Aden Havalimanı'nda büyük patlama

KABİNE ÜYELERİ UÇAKTAN İNİYORDU

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada, Aden Havalimanında 3 patlama meydana geldi. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu ve teknik görüşmelerin başladığını duyurdu.

Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

ÖNEMLİ ZİYARET

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sınır ötesindeki harekat bölgeleri ile hudut hattındaki faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

GÜNDEMDE AŞI VAR

Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin aşılarının Türkiye'ye gelmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.

KKK'daki darbe girişimi davasında karar açıklandı

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi davasında, 12 sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu, 80 sanığa da ömür boyu hapis cezası verildi.

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya yükselen Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için dünyaca ünlü forvet Mario Mandžukić ile görüşmelere başladı.

Muslera'dan Galatasaray'a kötü haber

DÖNÜŞ TARİHİ UZADI

Geçen sezon deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat geçiren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, adaptasyon çalışmaları devam ederken sakatlandı. Deneyimli file bekçisinin beklenen daha geç sahalara döneceği öğrenildi.

Sumudica Türk vatandaşlığına geçiyor

İŞLEMLER BAŞLADI

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

Zeki Çelik, yılın 11'inde

HAK ETTİ

Lille forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, L'Equipe gazetesi tarafından yapılan Ligue 1'de 2020 yılının en iyi 11'inde yer aldı. 23 yaşındaki sağ bek, kadroda PSG harici bir takımda forma giyen üç oyuncudan biri olmayı başardı.

Fenerbahçe'de ayrılacak isimler belli oldu

3 FUTBOLCU VEDA EDİYOR

Sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, 3 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, Mauricio Lemos ile Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'e veda etmeye hazırlanıyor.

Kemal Sunal'ın kızı anne oluyor

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal ile Gül Sunal'ın kızı Ezo Sunal, bebek beklediğini duyurdu. Gül Sunal, 'Kemal, canım kızımız anne olacak inşallah. Bir torunumuz daha oluyor. Umarım hissediyorsundur' paylaşımı ile herkesi duygulandırdı.

Hobileri için 3 milyon euro

ORMAN SATIN ALDI

Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic attığı gollerin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Ülkesi İsveç'te kendisine avcılık, balık tutma ve kar motorsikletine binmek için kullanabileceği bir orman satın aldı.

Gonca Vuslateri'nden evlilik iddialarına yanıt

'SAKİN OLUN'

Şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gonca Vuslateri, evlilik iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Vuslateri, "Kimsenin evlendiği yok. Sakin olun arkadaşlar. Virüslere dikkat edin." açıklamasında bulundu.

Meryem'den hamilelik pozu!

DOĞUMA GÜN SAYIYOR

Almanya'da yaşayan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor. Uzerli, sosyal medyada hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Acun Ilıcalı'ya mahkemeden kötü haber!

TAZMİNAT ÖDEYECEK

Sanatçı Şehrazat, şarkılarının programlarda izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Acun Medya ve TV 8 kanalına açtığı davayı kazandı. Acun Ilıcalı'nın, 249 bin lira tazminatı 4 yıllık yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verildi.