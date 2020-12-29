Gündemin öne çıkan başlıkları | 29 Aralık 2020

Çavuşoğlu: Yaptırım egemenlik haklarımıza saldırıdır

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararına ilişkin "Bu bizim egemenlik haklarımıza bir saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir." dedi.

Türkiye-İngiltere arasında imzalar atıldı!

TARİHİ ANLAŞMA

Türkiye ve İngiltere arasındaki tarihi serbest ticaret anlaşması imzalandı. Bakan Ruhsar Pekcan, 'Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz.' dedi. Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek.

Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

Bakan Soylu son sayıyı açıkladı

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ERİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bugün terörle mücadelede tarihinde olmadığı kadar başarılı olduğunu belirterek, ülkedeki PKK'lı terörist sayısının 320'nin altında olduğunu söyledi.

SBK Holding'e kara para operasyonu

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen, SBK holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Beşiktaş evinde rahat kazandı

ADIM ADIM ZİRVEYE

Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen siyah-beyazlı ekip, kötü başladığı sezonda zirve yarışına ortak oldu.

Fatih Terim'den transferde sürpriz veto

YÖNETİME RAPOR VERDİ

Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, ocak ayında yapılacak takviyelerle ilgili yönetime raporunu verdi. Terim, kesinlikle kiralık futbolcu istemediğini bildirdi.

PSG'de Tuchel dönemi resmen sona erdi

RESMEN AYRILDI

Paris Saint-Germain, Alman teknik adam Thomas Tuchel'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Tuchel'in yönetimindeki PSG, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

Fenerbahçe Kruse ile anlaştı

ORTA YOLU BULDULAR

Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra davalık olan ve 7,5 milyon euro tazminat talep eden Max Kruse, sarı lacivertli yönetimle orta yol bularak anlaştı.

Trabzonspor'da Diabate şoku!

ŞEHRİ TERKETTİ

Trabzonspor’un sezon başında Leicester City'den kadrosuna kattığı Fousseni Diabate, Trabzon'dan ayrıldı. Kadro dışı bırakılan Malili futbolcu izinsiz bir şekilde ülkesine döndü.

Suna Yıldızoğlu'nun acı günü

"KELİMELER KİFAYETSİZ"

Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun annesi hayatını kaybetti. Vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz" ifadelerini kullandı.

Ünlüler çocuklar için yarışacak

İMİRZALIOĞLU SUNUYOR

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışma programı yılbaşında ünlü sanatçıları konuk edicek. Sanatçıların yarışarak kazandığı ücret, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanacak.

Çağla Şikel corona virüs aşısı oldu

"CORONA'DAN KORKUN, AŞIDAN DEĞİL"

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, gönüllü olarak corona virüs aşısı yaptırdı. Aşı yaptırdığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Çağla Şıkel "Corona'dan korkun, aşıdan değil" dedi.

Covid-19’a karşı güvenli stüdyo

MİLYONLARCA DOLAR HARCADI

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı Görevimiz Tehlike 7 filminin çekimlerinin salgından etkilenmeyerek tamamlanabilmesi için, eski bir askeri üssü milyonlarca dolar harcayarak stüdyoya çevirtti.

Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler!

"O ZATEN ÇOK GÜZEL BİR İNSAN"

Hande Erçel ile bir derginin özel sayısı için objektif karşısına geçen Kerem Bürsin'in partneriyle verdikleri kapak pozu büyük ilgi gördü. Bursin, "Hande ile de güzel bir enerji yakaladık. O zaten çok güzel bir insan." dedi.