Gündemin öne çıkan başlıkları | 28 Aralık 2020

Milyonlar bu haberi bekliyordu

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Bakan Selçuk, 'Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

YILBAŞI ÖNCESİ TEDBİRLER ELE ALINACAK

2020 yılının son kabine toplantısı Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda salgınla mücadele, Çin aşılarının son durumu ve yılbaşı öncesi tedbirler de ele alınacak.

Serbest ticaret anlaşması imzalanacak

İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İngiltere Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yarın serbest ticaret anlaşması imzalanacağını bildirdi. İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzalayacak.

20 terörist etkisiz hale getirildi

PKK'YA AĞIR DARBE

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etksiz hale getirildiği bildirildi.

Çavuşoğlu: FETÖ, Kosova için tehdit ve tehlikedir

KOSOVA'DAN ÇIKARTILMASI GEREKİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile görüştü. Çavuşoğlu, Türkiye ve Kosova'nın Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelede iş birliğinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

SPOR GÜNDEMİ

MKE Ankaragücü'ne transfer yasağı!

TRANSFER YAPAMAYACAK

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne geçmişten kalan iki oyuncunun dosyası nedeniyle transfer yasağı getirildi.

Martin Skrtel'in aşil tendonu koptu

UZUN SÜRE SAHALARDAN UZAK

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı maçın ikinci yarısında turuncu-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu Martin Skrtel'in sol ayak aşil tendonu koptu.

21. yüzyılın en iyisi Ronaldo!

RESMEN TARİH YAZDI

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Muhammed Salah ve Ronaldinho'yu geçerek "yüzyılın futbolcusu" ödülünü kazandı.

Beşiktaş Sivasspor'u konuk edecek

ZİRVE YARIŞINA ORTAK OLDU

Süper Lig'de üst üste iki maç kazanarak zirveye ortak olan siyah-beyazlı ekip, 15. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!

SAVUNMA BÖLGESİNE TAKVİYE

Stoper bölgesine takviye yapan ancak bir türlü istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Lazio’nun tecrübeli Rumen stoperi Stefan Radu.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Seren Serengil sevenlerini üzdü

46 KİLOYA DÜŞTÜ

4 yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Seren Serengil son zamanlarda 46 kiloya kadar düşmüştü. Önceki gün hastaneye kaldırılan şarkıcı ve sunucu Serengil, ameliyat olması gerektiğini açıkladı.

Oğlunun yeni yaşını kutladı

İYİ Kİ DOĞDUN İLK GÖZ AĞRIM

Oyuncu Pelin Karahan, oğlu Ali Demir'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Karahan, gönderisine, "İyi ki doğdun ilk göz ağrım" notunu düştü.

İbrahim Büyükak baba oluyor!

EMZİKLİ FOTOĞRAFLA DUYURDU

Senarist ve oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen çiftinden müjdeli haber geldi. Eşi Nurdan Beşerin hamile olduğunu emzikli fotoğraf ile duyuran İbrahim Büyükak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sophia Loren: Emekli olmayacağım

16 YAŞINDA HİSSEDİYORUM

Dünyaca ünlü efsanevi yıldız Sophia Loren, uzun bir aranın ardından sonra ilk kez bu yıl oğlunun yönettiği The Life Ahead filmiyle seyirci karşısına çıktı. Sinemayı bırakmaya niyeti olmadığını söyleyen 86 yaşındaki Loren, "Kendimi 16 yaşında hissediyorum" dedi.

Exxen'e büyük rakip

30 OCAK'TA BAŞLIYOR

Ünlü yapımcı ve televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform Exxen 1 Ocak'ta yayın hayatına başlamaya gün sayarken, Exxen'e rakip olan Gain TV 30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.