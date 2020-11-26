Gündemin öne çıkan başlıkları | 26 Kasım 2020

"Dijital faşizme karşı mücadele etmeliyiz"

"SALDIRILARIN HEDEFİNDEYİZ"

'Dijital faşizme karşı mücadele etmeliyiz' mesajı veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye-Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.

Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak.

Türkiye'den Fransa'ya Yukarı Karabağ tepkisi

"REDDEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararını değerlendirdi. Kararın hukukun en temel ilkelerinin yok sayılmasının örneği olduğu belirtildi.

Akıncı davasında karar

DARBECİLERE CEZA YAĞDI

Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil yöneticisi" ile 15 eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.

Almanya'da kısıtlamalar uzatıldı

MERKEL AÇIKLADI

Almanya Başbakanı Merkel, Covid-19 kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi.

SPOR GÜNDEMİ

Diego Armando Maradona anılıyor

Dün hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona için yas tutuluyor. Dünyadaki tüm kulüpler ve futbolcular, süperstar için mesaj paylaşıyor.

Fenerbahçe'de Samatta üzüntüsü

DERBİDE YOK

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Samatta, sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Galatasaray'dan transfer atağı

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Kadro kalitesi tartışılan Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı kırmızılı takımla ismi anılan son isim Roman Yaremchuk için görüşmelere başlandı.

Fenerbahçe'de Perotti için seferberlik

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Perotti, bağırsak sıkıntısı yaşadığı için tedavi görüyor. Serumlarla iyileştirilmeye çalışılan futbolcunun derbiye yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Ünlü isimlerden Maradona paylaşımları

BÖYLE VEDA ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Maradona'nın ölümünün ardından ünlü isimler efsane için paylaşımlarda bulundu.

Enes Batur kaza anını anlattı

"ÖLECEK MİYİM DİYE..."

Trafik kazası geçiren ve ölümden dönen YouTuber Enes Batur, o anları anlattı. Batur, "Araba yana yattığı an aklıma ilk, 'Kaza yaptım ben, acaba ölecek miyim?' sorusu geldi" dedi.

Saplantılı hayran için 2 yıl hapis istemi

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i ölümle tehdit eden Sinan A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ceyda Ateş anne oldu

BEBEĞİN ADI TALİA

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturan oyuncu Ceyda Ateş anne oldu. Bir kızı olan Ateş, bebeğine Talia adını verdi.

İbrahim Büyükak corona virüse yakalandı

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam ediyor