Gündemin öne çıkan başlıkları | 26 Kasım 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Türkiye ve Katar arasında imzalar atıldı. Detaylar neler? Galatasaray'dan transfer atağı! Magazin kulisleri bunu konuşuyor. Saplantılı hayran için 2 yıl hapis istemi... Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 26 Kasım 2020 tarihli haber turumuzda.
"Dijital faşizme karşı mücadele etmeliyiz"
"SALDIRILARIN HEDEFİNDEYİZ"
'Dijital faşizme karşı mücadele etmeliyiz' mesajı veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geldiğini söyledi.
Türkiye-Katar arasında 10 anlaşma imzalandı
BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.
Asgari ücrette kritik tarih belli oldu
MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR
Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak.
Türkiye'den Fransa'ya Yukarı Karabağ tepkisi
"REDDEDİYORUZ"
Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu'nun Yukarı Karabağ kararını değerlendirdi. Kararın hukukun en temel ilkelerinin yok sayılmasının örneği olduğu belirtildi.
Akıncı davasında karar
DARBECİLERE CEZA YAĞDI
Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil yöneticisi" ile 15 eski askere 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet verildi.
Almanya'da kısıtlamalar uzatıldı
MERKEL AÇIKLADI
Almanya Başbakanı Merkel, Covid-19 kısıtlamalarının 20 Aralık'a kadar devam edeceğini ancak gerektiğinde bunun ocak ayı başına kadar uzatılabileceğini söyledi.
SPOR GÜNDEMİ
Diego Armando Maradona anılıyor
Dün hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona için yas tutuluyor. Dünyadaki tüm kulüpler ve futbolcular, süperstar için mesaj paylaşıyor.
Fenerbahçe'de Samatta üzüntüsü
DERBİDE YOK
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Samatta, sakatlığı sebebiyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Yıldız oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Galatasaray'dan transfer atağı
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Kadro kalitesi tartışılan Galatasaray, devre arası transfer dönemini hareketli geçirecek. Sarı kırmızılı takımla ismi anılan son isim Roman Yaremchuk için görüşmelere başlandı.
Fenerbahçe'de Perotti için seferberlik
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Perotti, bağırsak sıkıntısı yaşadığı için tedavi görüyor. Serumlarla iyileştirilmeye çalışılan futbolcunun derbiye yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Ünlü isimlerden Maradona paylaşımları
BÖYLE VEDA ETTİLER
Geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı geçiren Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Maradona'nın ölümünün ardından ünlü isimler efsane için paylaşımlarda bulundu.
Enes Batur kaza anını anlattı
"ÖLECEK MİYİM DİYE..."
Trafik kazası geçiren ve ölümden dönen YouTuber Enes Batur, o anları anlattı. Batur, "Araba yana yattığı an aklıma ilk, 'Kaza yaptım ben, acaba ölecek miyim?' sorusu geldi" dedi.
Saplantılı hayran için 2 yıl hapis istemi
ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’i ölümle tehdit eden Sinan A. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Ceyda Ateş anne oldu
BEBEĞİN ADI TALİA
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturan oyuncu Ceyda Ateş anne oldu. Bir kızı olan Ateş, bebeğine Talia adını verdi.
İbrahim Büyükak corona virüse yakalandı
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Oyuncu ve komedyen İbrahim Büyükak'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam ediyor