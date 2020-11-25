Gündemin öne çıkan başlıkları | 25 Kasım 2020

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi

TARİH VERDİ

AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, yerli aşı çalışmalarına değindi, "En geç nisanda uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" dedi.

İHA'lar tüneli buldu, Fırtına vurdu

17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Barış Pınarı bölgesine tünel kazarak sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristleri İHA'lar tespit etti. Operasyonda 17 terörist etkisiz hale getrildi.

Azerbaycan ordusu Kelbecer'de

27 YILDIR İŞGAL ALTINDA

Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunan Kelbecer iline girdiği bildirildi.

Türkiye'nin en yükseği olacak!

SON 25 METRE KALDI

Tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı’nın gövde yüksekliği 250 metreye ulaşırken, gövdesinin tamamlanmasına 25 metre kaldı.

BM: Dünyada her 3 kadından biri şiddete uğruyor

KORKUTAN TABLO

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı, dünya genelinde her üç kadından birinin çoğu aile içi olmak üzere şiddete maruz kaldığını bildirdi.

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sürpriz hakem

NUMANOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ganalı sol açık Galatasaray’a geliyor

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sulemana ve menajeriyle bir görüşme yapıldı. Oyuncu teklife sıcak baktı.

Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu

8 MİLYON EURO BÜTÇE

Beşiktaş'ta sezona iyi bir giriş yapan Cyle Larin'e Hollanda devi PSV'nin talip olduğu iddia edildi. Ülke basınında çıkan haberlere göre PSV, Kanadalı forvet için tam 8 milyon euro bütçe belirledi.

Galatasaray, Tim Krul'u reddedip Fatih Öztürk'ü transfer etmiş!

ÇARPICI DETAY

Galatasaray'ın tartışılan kalecisi Fatih Öztürk'le ilgili çok çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılıların kendilerine önerilen Tim Krul'un yerine tercihini yerli kaleciden yana kullandığı öğrenildi.

Süper Lig’de bir hoca kıyımı daha

YOLLAR AYRILDI

Denizlispor'da teknik direktör Robert Prosinecki ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Hadise koronavirüse yakalandı

EVLER AYRILDI

Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, koronavirüse yakalandı. Şarkıcı, birlikte yaşadığı Yıldırım ile de evleri ayırmak zorunda kaldı.

Hakan Altun ve Gonca Vuslateri aşk mı yaşıyor?

YENİ GELİŞME

Şarkıcı Hakan Altun ile oyuncu Gonca Vuslateri'nin sevgili oldukları iddiası doğrulandı. Ünlü çifti sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ'dan sürpriz karar!

EVLENİYORLAR

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Demirağ ile evleniyor. Çiftin düğün tarihi belli oldu.

Cem Yılmaz'ı sinirlendiren Tuğba Ekinci sorusu

"ŞIMARTMAYIN BUNLARI"

Cem Yılmaz kendisi için "Şımartmayın böyle adamları" diyen Tuğba Ekinci'nin sözleriyle ilgili sessizliğini korudu. Oyuncunun gergin halleri ise objektiflere yansıdı.