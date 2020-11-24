Gündemin öne çıkan başlıkları | 24 Kasım 2020

Bülent Arınç görevinden ayrıldı

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Arınç'ın istifasının kabul edildiği bildirildi.

Bakan Akar'dan Türk gemisinde hukuk dışı aramaya tepki

"YANLIŞ YAPILMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya tepki gösterdi. Bakan Akar, "Akdeniz'deki olay uluslararası hukuka aykırıdır, yanlış yapılmıştır" dedi.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı

ZİMMET VURGUNUNDA YENİ GELİŞME

İzmir'deki Menemen Belediyesi'nde zimmet, rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

Esnafa kredi yapılandırma kolaylığı

TESK DUYURDU

Esnafa kredi yapılandırmada müjdeli haber geldi. TESK'ten yapılan açıklamada, esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandığı belirtildi.

Netanyahu Bahreyn'i ziyaret edeceğini açıkladı

NORMALLEŞME ADIMI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladığı Bahreyn'i "yakında" ziyaret edeceğini söyledi.

SPOR GÜNDMEMİ

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’a konuk oluyor

YAPTIN! YİNE YAPARSIN

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor.

Fenerbahçe’ye Enner Valencia’dan kötü haber

DERBİYE YETİŞEMİYOR

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvador'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Muğdat Çelik'ten eleştirilere çok konuşulacak cevap

ŞİKE İDDİALARI

Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta en çok tartışılan isim Muğdat Çelik'ten 'şike' iddialarına olay cevap geldi. Muğdat, Fenerbahçelileri hedef göstererek Jailson olayını hatırlattı.

Göztepe, Andre Poko'nun sözleşmesini feshetti

SÜRPRİZ AYRILIK

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshettiğini duyurdu.

Erol Bulut’tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar

TATLI TELAŞ

Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Enes Batur'dan kaza sonrası açıklama

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Geçirdiği trafik kazası sonrası ölümden dönen Youtuber Enes Batur kazayla ilgili yapılan çirkin yorumlara tepki gösterdi. "Aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır" dedi.

Demet Özdemir estetik mi yaptırdı?

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu Demet Özdemir'in son fotoğrafı akılları karıştırdı. Bir güzellik merkezine giden Özdemir'in bu karesi "estetik mi yaptırdı?" dedirtti.

Beren Saat'ten Kenan Doğulu açıklaması

"BAŞKA BİR EVREDEYİZ"

Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliği hakkında konuştu. Saat, "Bizim ilişkimiz birbirimizi besleyerek devam etti. Şimdi ilişkimizin başka bir evresine geçtik" ifadelerini kullandı.

Kelly Brook filtre kullandığını itiraf etti

"FOTOĞRAFLARIMI RÖTUŞLADIM"

İngiliz model ve sunucu Kelly Brook, bir dönem sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırken rötuşlayıp, daha ince bir görünüm ortaya çıkardığını itiraf etti.

Öykü Gürman'dan yeni açıklama

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Öykü Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum" sözlerine dair açıklama yaptı. Gürman, 'yanlış anlaşıldığını' vurguladı.