Gündemin öne çıkan başlıkları | 24 Aralık 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yaylım ateşine tuttu. Detaylar neler? Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası... Ayrıntılar neler? Ünlü model evinde ölü bulundu. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 24 Aralık 2020 tarihli haber turumuzda.
Bahçeli'den önemli açıklamalar
"KILIÇDAROĞLU, ŞANZIMAN DAĞITTI"
İl Başkanları Toplantısına katılan Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yaylım ateşine tuttu. Akşener için "Dön evine bitsin bu çile diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu son açıklamalarıyla "şansıman dağıttı" dedi.
Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap
"YALANIN KAYNAĞI PENSİLVANYA"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ’nün "Uşak'ta çıplak arama yapıldı" yalanını meclis kürsüsünden dillendiren Kılıçdaroğlu'na sert çıktı, “Yalanın kaynağı Pensilvanya” dedi.
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan’ın görüşmede, barış ve istikrar vurgusu yaptığı öğrenildi.
Gözler kritik Bilim Kurulu Toplantısında
AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARI MASADA
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı saat 17'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda yapılacak. Toplantıda son vaka sayıları ile aşı ve ilaç çalışmaları masaya yatırılacak.
Meteoroloji'den 'sarı' alarm
İSTANBUL İÇİN UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimleri için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.
SPOR GÜNDEMİ
Fenerbahçe kazandı, hakem konuşuldu
MAÇA DAMGA VURDU
Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Maça mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek damga vurdu.
Ali Koç: Destek verin şampiyonluğu yakalayalım
TARAFTARLARA SESLENDİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçının ardından taraftara seslendi. Koç, “Destek verin, sezon sonu geldiğinde arzu ettiğimiz, uzun zamandır beklediğimiz, hak ettiğimiz, edeceğimiz şampiyonluğu yakalayalım.” dedi.
TFF’den bahis iddiasına soruşturma
MANİPÜLE EDİLDİ
TFF 1. Lig'de 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor - Menemenspor maçının bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle TFF Etik Kurulu soruşturma açtı.
Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber geldi
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de Diego Perotti belirsizliği sürüyor. Yıldız futbolcu, durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor." diyerek kötü haberi verdi.
Küllerinden doğan Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
TRANSFER YARIŞI
Milan'ın 10 numarası milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da göz kamaştırmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri de transfer yarışında.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ komşu oluyor
YÜKSEK KİRA CAN SIKTI
Yüksek kiralardan şikayetçi olan ve ev almaya karar veren Çağatay Ulusoy'un Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olacağı iddia edildi.
Ünlü model evinde ölü bulundu
90'LARIN GÖZDESİ
1990'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Stella Tennant, 50'inci doğum gününü kutladıktan günler sonra aniden hayata veda etti.
Hamile Meryem'den yeni pozlar
BEĞENİ ALDI
İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Kenan İmirzalıoğlu 15 bin liraya saç ektirdi!
OPERASYON İDDİASI
Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal (33) ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu'nun (46) saç ektirdiği iddia edildi.
Rihanna reklam nedeniyle mahkemelik oldu
İZİNSİZ KULLANDI
Rihanna'ya izinsiz şarkı davası açıldı. Ünlü şarkıcı, moda dünyasına adım attığı ‘Fenty’ adlı markasının reklamı nedeniyle mahkemelik oldu.