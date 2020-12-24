Gündemin öne çıkan başlıkları | 24 Aralık 2020

Bahçeli'den önemli açıklamalar

"KILIÇDAROĞLU, ŞANZIMAN DAĞITTI"

İl Başkanları Toplantısına katılan Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Akşener'i yaylım ateşine tuttu. Akşener için "Dön evine bitsin bu çile diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu son açıklamalarıyla "şansıman dağıttı" dedi.

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap

"YALANIN KAYNAĞI PENSİLVANYA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ’nün "Uşak'ta çıplak arama yapıldı" yalanını meclis kürsüsünden dillendiren Kılıçdaroğlu'na sert çıktı, “Yalanın kaynağı Pensilvanya” dedi.

Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü

BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan’ın görüşmede, barış ve istikrar vurgusu yaptığı öğrenildi.

Gözler kritik Bilim Kurulu Toplantısında

AŞI VE İLAÇ ÇALIŞMALARI MASADA

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı saat 17'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda yapılacak. Toplantıda son vaka sayıları ile aşı ve ilaç çalışmaları masaya yatırılacak.

Meteoroloji'den 'sarı' alarm

İSTANBUL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimleri için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe kazandı, hakem konuşuldu

MAÇA DAMGA VURDU

Süper Lig'in 14. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Maça mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek damga vurdu.

Ali Koç: Destek verin şampiyonluğu yakalayalım

TARAFTARLARA SESLENDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçının ardından taraftara seslendi. Koç, “Destek verin, sezon sonu geldiğinde arzu ettiğimiz, uzun zamandır beklediğimiz, hak ettiğimiz, edeceğimiz şampiyonluğu yakalayalım.” dedi.

TFF’den bahis iddiasına soruşturma

MANİPÜLE EDİLDİ

TFF 1. Lig'de 12 Temmuz 2020 tarihinde oynanan Bursaspor - Menemenspor maçının bahis yoluyla manipüle edildiği gerekçesiyle TFF Etik Kurulu soruşturma açtı.

Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber geldi

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Diego Perotti belirsizliği sürüyor. Yıldız futbolcu, durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor." diyerek kötü haberi verdi.

Küllerinden doğan Milan'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası

TRANSFER YARIŞI

Milan'ın 10 numarası milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da göz kamaştırmaya devam ediyor. Gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren milli futbolcu için Avrupa'nın dev kulüpleri de transfer yarışında.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Çağatay Ulusoy ile Kıvanç Tatlıtuğ komşu oluyor

YÜKSEK KİRA CAN SIKTI

Yüksek kiralardan şikayetçi olan ve ev almaya karar veren Çağatay Ulusoy'un Kıvanç Tatlıtuğ'a komşu olacağı iddia edildi.

Ünlü model evinde ölü bulundu

90'LARIN GÖZDESİ

1990'lı yılların en gözde modellerinden biri olan Stella Tennant, 50'inci doğum gününü kutladıktan günler sonra aniden hayata veda etti.

Hamile Meryem'den yeni pozlar

BEĞENİ ALDI

İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Meryem Uzerli, yeni karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu 15 bin liraya saç ektirdi!

OPERASYON İDDİASI

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal (33) ile mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu'nun (46) saç ektirdiği iddia edildi.

Rihanna reklam nedeniyle mahkemelik oldu

İZİNSİZ KULLANDI

Rihanna'ya izinsiz şarkı davası açıldı. Ünlü şarkıcı, moda dünyasına adım attığı ‘Fenty’ adlı markasının reklamı nedeniyle mahkemelik oldu.