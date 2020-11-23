Gündemin öne çıkan başlıkları | 23 Kasım 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya sert tepki... Gelişmelerin detayları neler? Galatasaray bombayı patlatıyor. Dünya yıldızının Ocak'ta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ünlü YouTuber Enes Batur ölümden döndü. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 23 Kasım 2020 tarihli haber turumuzda.
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya sert tepki
"PROTESTO EDİYORUZ"
Türk gemisinin Akdeniz'de hukuk dışı bir şekilde aranmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada, "Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz" denildi.
ABD'de aşıya onay toplantısı 10 Aralık'ta
GÖZLER BU TARİHTE
ABD'de Pfizer aşısı 10 Aralık'taki toplantıda onay alırsa ertesi gün aşılama başlayacak.
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
REBER ÖLDÜRÜLDÜ
Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.
Bakan Koca'dan "evden çıkmayın" çağrısı
"FEDAKARLIK SINAVINDAYIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşlara, "evden çıkmayın" çağrısında bulunarak "Bir fedakârlık sınavındayız" dedi.
FETÖ'cü Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası
KARAR AÇIKLANDI
Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
SPOR GÜNDEMİ
Haftanın kapanış maçında Galatasaray’ın konuğu Kayserispor
PAROLA 3 PUAN
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek üzere
SONA YAKLAŞILDI
Trabzonspor, bonservisi Brentford’da bulunan 20 yaşındaki milli forvet Halil Dervişoğlu transferinde sona yaklaştı.
Yusuf Yazıcı Lille'de şov yaparak galibiyeti getirdi
FARKLI KAZANDI
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.
Galatasaray için Alexis Sanchez iddiası
BOMBAYI PATLATIYOR
Ara transfer döneminde takımı güçlendirme çalışmaları için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Fatih Terim'in çok istediği dünya yıldızının Ocak'ta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Perotti kendi isteğiyle kontratına ekletmiş
ÖZEL MADDE DETAYI
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya
MAGAZİN GÜNDEMİ
Ekim ayında en çok onlar konuşuldu
CEM YILMAZ İLK SIRADA
Ekim ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu. Cem Yılmaz ayrılık haberleriyle listenin ilk sırasına yerleşirken, Halil Sezai de ikinci sırada yer aldı.
Enes Batur ölümden döndü
LÜKS ARACIYLA KAZA YAPTI
YouTube'da paylaştığı videolarla tanınan Enes Batur, Etiler'de bir araca çarpınca ölümden döndü. Aracı kullanılmaz hale gelen Batur, kazadan yara almadan kurtuldu.
6 yıllık evlilik tek celsede bitti
ÜNLÜ PROJELERDE ROL ALDI
Rol aldığı "Arka Sokaklar", "Vatanım Sensin" ve "Masumlar Apartmanı" gibi dizilerle yıldızı parlayan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök'ün 6 yıllık evlilikleri sona erdi.
Usta oyuncudan kötü haber
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Usta oyuncu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından açıklama yapan 92 yaşındaki Dormen, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Arzum Onan: Kalbim titriyor
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Onan, gönderilerine, "Kalbim titriyor" notunu düştü.