Gündemin öne çıkan başlıkları | 23 Kasım 2020

Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya sert tepki

"PROTESTO EDİYORUZ"

Türk gemisinin Akdeniz'de hukuk dışı bir şekilde aranmasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada, "Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz" denildi.

ABD'de aşıya onay toplantısı 10 Aralık'ta

GÖZLER BU TARİHTE

ABD'de Pfizer aşısı 10 Aralık'taki toplantıda onay alırsa ertesi gün aşılama başlayacak.

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

REBER ÖLDÜRÜLDÜ

Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.

Bakan Koca'dan "evden çıkmayın" çağrısı

"FEDAKARLIK SINAVINDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tehlikesine karşı vatandaşlara, "evden çıkmayın" çağrısında bulunarak "Bir fedakârlık sınavındayız" dedi.

FETÖ'cü Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası

KARAR AÇIKLANDI

Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan kapatılan Taraf gazetesi yazarı Mehmet Baransu, 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SPOR GÜNDEMİ

Haftanın kapanış maçında Galatasaray’ın konuğu Kayserispor

PAROLA 3 PUAN

Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.

Trabzonspor, Halil Dervişoğlu transferini bitirmek üzere

SONA YAKLAŞILDI

Trabzonspor, bonservisi Brentford’da bulunan 20 yaşındaki milli forvet Halil Dervişoğlu transferinde sona yaklaştı.

Yusuf Yazıcı Lille'de şov yaparak galibiyeti getirdi

FARKLI KAZANDI

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Lille, Lorient'i 4-0 mağlup ederken, karşılaşmada Yusuf Yazıcı şov vardı.

Galatasaray için Alexis Sanchez iddiası

BOMBAYI PATLATIYOR

Ara transfer döneminde takımı güçlendirme çalışmaları için girişimlerini hızlandıran Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Fatih Terim'in çok istediği dünya yıldızının Ocak'ta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Perotti kendi isteğiyle kontratına ekletmiş

ÖZEL MADDE DETAYI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya

MAGAZİN GÜNDEMİ

Ekim ayında en çok onlar konuşuldu

CEM YILMAZ İLK SIRADA

Ekim ayında magazin dünyasının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu. Cem Yılmaz ayrılık haberleriyle listenin ilk sırasına yerleşirken, Halil Sezai de ikinci sırada yer aldı.

Enes Batur ölümden döndü

LÜKS ARACIYLA KAZA YAPTI

YouTube'da paylaştığı videolarla tanınan Enes Batur, Etiler'de bir araca çarpınca ölümden döndü. Aracı kullanılmaz hale gelen Batur, kazadan yara almadan kurtuldu.

6 yıllık evlilik tek celsede bitti

ÜNLÜ PROJELERDE ROL ALDI

Rol aldığı "Arka Sokaklar", "Vatanım Sensin" ve "Masumlar Apartmanı" gibi dizilerle yıldızı parlayan oyuncu Esra Ruşan ile film yönetmeni Fatih Kızılgök'ün 6 yıllık evlilikleri sona erdi.

Usta oyuncudan kötü haber

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Usta oyuncu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandı. Instagram hesabından açıklama yapan 92 yaşındaki Dormen, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Arzum Onan: Kalbim titriyor

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ'un yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Onan, gönderilerine, "Kalbim titriyor" notunu düştü.