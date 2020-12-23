Gündemin öne çıkan başlıkları | 23 Aralık 2020

Başkan Erdoğan'dan öğrencilere kredi ve burs müjdesi

550 LİRADAN 650 LİRAYA YÜKSELDİ

Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi. Başkan Erdoğan, lisans öğrencilerine ödenen aylık burs miktarının 550 liradan 650 liraya yükseldiğini duyurdu.

Firari Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis

HEM CASUSLUK HEM TERÖRE DESTEK

MİT tırları davasında yeniden yargılanan firari sanık Can Dündar, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 18 yıl 9 ay ve 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kısa çalışma başvurusu uzadı

SON BAŞVURU 31 OCAK'TA

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı. Açıklamayı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

ABD'den Basra Körfezi'ne denizaltı

ORTA DOĞU'DA SULAR ISINIYOR

ABD ve İsrail, yaptığı askeri hamlelerle Tahran'a gözdağı vermeye çalışıyor. ABD Basra Körfezine nükleer denizaltı gönderdi. İsrail de bölgeye bir denizaltı gönderiyor.

Fransa'dan Türk SİHA'larına övgü

ALAKASIZ KALAMADI

Türkiye bükülemeyen bilek oldu. Fransız Liberation gazetesi, Bayraktar TB2 SİHA'ların, Türkiye'nin gücünün yükselişinin ve büyüyen bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı.

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe, Başakşehir’i konuk ediyor

KRİTİK KARŞILAŞMA

Süper Lig'de 14. hafta, hafta içi mesaisiyle devam ediyor. Haftanın en kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk ediyor.

Dorukhan Toköz’den flaş Fenerbahçe hamlesi

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaştığı “+3 haftaya da inşallah” paylaşımını Instagram’dan kaldırdı.

Erol Bulut’tan Caner Erkin kararı

SOL KANADA ÇEKECEK

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkarken teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i sol açıkta kullanmayı planlıyor.

Lille’e bir Türk daha gidiyor

GÖZLER ALİ AKMAN'DA

Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille'e bir Türk daha geliyor. Gözler Ali Akman'da.

Everton Cenk Tosun'u Feyenoord'a kiralıyor

DEVREYE GİRDİ

Everton'da forma şansı bulamayan ve adı bir süre Beşiktaş'la da anılan Cenk Tosun için Feyenoord da devreye girdi.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Sefirin Kızı dizisinde şoke eden değişiklik kararı!

"DİZİDE OLMAYACAKLAR"

Sefirin Kızı dizisi radikal bir kararla değişikliğe gitti. Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan dizisinin senaryo ekibi değiştirildi.

Düğünün ardından nikah da iptal

KORONA ENGELİNE TAKILDILAR

Uzun süredir aşk yaşayan ve geçtiğimiz yıl nişanlanan Jennifer Lopez-Alex Rodriguez çifti, corona virüs salgını nedeniyle iptal ettikleri düğünlerinin ardından evlenmekten de vazgeçti.

Cem Yılmaz ve oğlu Kemal'den eğlenceli paylaşım

"BİR ÖLÜR BİN DOĞARIZ OĞUL"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile sosyal medya hesabından eğlenceli bir videosunu yayınladı. Yılmaz, kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımına "Bir ölür, bin doğarız oğul" notunu düştü.

İşte 36 beden Deniz Seki

22 KİLO VERDİ

2.5 ayda 22 kilo vererek 36 beden olan ve değişimiyle şaşırtan şarkıcı Deniz Seki, yeni pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hazal Subaşı-Rıza Kocaoğlu çiftinden aşk pozu

BEĞENİ TOPLADI

Çukur'un oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu'nun aşk dolu paylaşımlarına yenisi eklendi. Kocaoğlu'nun gönderisine beğeni yağdı.