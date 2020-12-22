Gündemin öne çıkan başlıkları | 22 Aralık 2020

Bakan Akar: Doğu Akdeniz'le ilgili planlarımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. "Doğu Akdeniz'le ilgili planlarımız var" diyen Bakan Akar, "ABD'den S-400'ler ile ilgili kararı düzeltmesini bekliyoruz" dedi.

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda önerisini sundu. TÜİK, 2 bin 792.10 lira asgari ücret önerdi.

VALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs salgını ikinci dalgasının zirve noktasının geride kaldığını, pozitif vaka sayısında ise yüzde 40 azalma olduğunu ifade etti.

İngiltere'den gelen yolculara "mutasyon izolasyonu"

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespitinin yapıldığını, 4 bin 603 yolcunun izolasyona alındığını duyurdu.

283 firmaya fahiş fiyat cezası

BAKANLIK AÇIKLADI

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat uygulayan 283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası verdi.

Doğal gazdan sonra altın müjdesi

PARASAL DEĞERİ 46 MİLYAR LİRA

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Rezervin parasal değeri yaklaşık 46 milyar lira. Haberle birlikte firmanın hisseleri de tavan yaptı.

SPOR GÜNDEMİ

Cüneyt Çakır’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay hamle

"ONUNLA ÇALIŞMAM"

Fenerbahçe maçı sonrası MHK'ya telefonla ulaşan hakem Cüneyt Çakır VAR hakemi Mete Kalkavan'la bir daha çalışmak istemediğini belirtti.

Beşiktaş’a Aboubakar'dan 11 milyon euro garanti

13 MİLYON TL ALACAK

Beşiktaş, 28 yaşındaki başarılı forvetle 3 yıllık ve her yılı performans opsiyonlu sözleşme imzaladı. Aboubakar, Siyah-Beyazlı kulüpten yıllık 13 milyon TL alacak.

Trabzonspor eski Başkanı Özkan Sümer vefat etti

TÜRK FUTBOLUNUN EFSANE İSMİ

Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ali Koç'tan flaş Erol Bulut kararı!

"KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU"

Fenerbahçe'de gözler Erol Bulut ve Ali Koç'a çevrildi. "Başakşehir maçında puan kaybı olursa Bulut gidecek" söylentileri havada kalacak gibi görünüyor.

Galatasaray'ın konuğu Göztepe

GÖZLER BU MAÇTA

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Ünlülerden SMA hastası çocuklara umut

SEFERBER OLDULAR

Sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Aslı Tandoğan, Tuba Büyüküstün ve Ali Sunal, SMA hastası üç çocuk için yardım çağrısında bulundu.

Ceyda Ateş doğum kilolarını verdi

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, hamilelik kilolarını verdi. Ateş, son halini sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü isimler halkı aşıya çağıracak

KAMPANYA BAŞLIYOR

Aşıya yönelik endişeleri ve olumsuz algıyı kırmak için büyük bir kampanya başlatıcak olan ünlü isimler, halkı aşıya çağıracak.

Gülben Ergen koronavirüse yakalandı

10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR

Gülben Ergen'in 10 gün önce koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Ergen, tedavi sürecini evinde geçiriyor.

Hande Erçel'den ayna pozu

BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Dünyanın en güzel kadınları arasına giren oyuncu Hande Erçel son paylaşımıyla büyük beğeni aldı.