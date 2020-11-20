Gündemin öne çıkan başlıkları | 20 Kasım 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Başkan Erdoğan'dan CHP'ye anayasa tepkisi... Gelişmelerin detayları neler? Volkan Babacan devre arasında Beşiktaş'a gidiyor. Usta oyuncu Şener Şen'den güzel haber. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 20 Kasım 2020 tarihli haber turumuzda.
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye anayasa tepkisi
"BAŞKA GAYRETLER İÇİNDELER"
CHP'nin anayasa taslağına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pompeo'ya tepki
SKANDAL ZİYARET
AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki göstererek "İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında gayrimeşru yerleşim yerlerini ziyaret etmesi, uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir" dedi.
Anaokulu ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
BEŞ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM
Milli Eğitim Bakanlığı resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada beş gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağını duyurdu.
AB liderleri uzlaşamadı
KRİTİK KONULAR MASADA
Küresel salgınla mücadele ve ekonomik kurtarma programını görüşmek üzere bir araya gelen AB liderleri kurtarma programı konusunda uzlaşma sağlayamadı.
Diyarbakır'da terör operasyon
101 GÖZALTI KARARI
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek gruplarından 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
SPOR GÜNDEMİ
Volkan Babacan devre arasında Beşiktaş’a gidiyor
B PLANI DA VAR
Devre arasında tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Volkan Babacan. B planı ise Serkan Kırıntılı.
Ali Akman transferinde Galatasaray’a ters köşe
LİLLE DE DEVREDE
18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edilmişti. Kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille'nin de genç yıldız adayıyla ilgilendiği ortaya çıktı.
Fabi Luciano, Emre Belözoğlu'na Kaio Jorge'yi önerdi
SÜRPRİZ HABER
Ocak ayı için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sürpriz bir haber geldi. Genç yıldız Kaio Jorge, Fenerbahçe'ye önerildi.
Göztepe’den Miroslav Stoch bombası
GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch için görüşmelere başladı.
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Dorukhan Toköz çalımı
TAKASLA BİTİRİYOR
Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kanarya'nın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Martin Linnes takası önerdi.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Şener Şen'den sevndiren haber
KOVİD-19'A YAKALANMIŞTI
Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden dün taburcu oldu.
Öykü Çelik'in paylaşımı olay oldu!
PARTİYE KATILMIŞTI
Yasak olmasına rağmen üst üstte iki partiye katılan oyuncu Öykü Çelik, koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan oyuncunun sosyal medya paylaşımı ise büyük tepkilere neden oldu.
Defne Samyeli'nden annelikle ilgili ilginç itiraf
"TERCİHİM DEĞİLDİ"
Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni dizisi Sol Yanım ile gündemde olan Defne Samyeli, "Anne olmak benim tercihim değildi" sözleriyle dikkat çekti.
Doğum kilolarıyla vedalaşma vakti
"ARTIK HAZIRIM"
Geçtiğimiz mart ayında ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getiren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarıyla vedalaşmaya karar verdi. Korel, "Kilo vermeye artık hazırım" dedi.
Ozan Güven'in gizemli sevgilisi
İDDİALAR DOĞRU MU?
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Ozan Güven'in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Güven'in model Gizem Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşuluyor.