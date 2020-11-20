Gündemin öne çıkan başlıkları | 20 Kasım 2020

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye anayasa tepkisi

"BAŞKA GAYRETLER İÇİNDELER"

CHP'nin anayasa taslağına ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pompeo'ya tepki

SKANDAL ZİYARET

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki göstererek "İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında gayrimeşru yerleşim yerlerini ziyaret etmesi, uluslararası hukukun ve kararların açık ihlalidir" dedi.

Anaokulu ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı

BEŞ GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada beş gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağını duyurdu.

AB liderleri uzlaşamadı

KRİTİK KONULAR MASADA

Küresel salgınla mücadele ve ekonomik kurtarma programını görüşmek üzere bir araya gelen AB liderleri kurtarma programı konusunda uzlaşma sağlayamadı.

Diyarbakır'da terör operasyon

101 GÖZALTI KARARI

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, farklı meslek gruplarından 101 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SPOR GÜNDEMİ

Volkan Babacan devre arasında Beşiktaş’a gidiyor

B PLANI DA VAR

Devre arasında tecrübeli bir kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Volkan Babacan. B planı ise Serkan Kırıntılı.

Ali Akman transferinde Galatasaray’a ters köşe

LİLLE DE DEVREDE

18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edilmişti. Kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille'nin de genç yıldız adayıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Fabi Luciano, Emre Belözoğlu'na Kaio Jorge'yi önerdi

SÜRPRİZ HABER

Ocak ayı için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sürpriz bir haber geldi. Genç yıldız Kaio Jorge, Fenerbahçe'ye önerildi.

Göztepe’den Miroslav Stoch bombası

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ülkemizde daha önce Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Miroslav Stoch için görüşmelere başladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Dorukhan Toköz çalımı

TAKASLA BİTİRİYOR

Galatasaray, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş transferinin rövanşını alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Kanarya'nın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a Martin Linnes takası önerdi.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Şener Şen'den sevndiren haber

KOVİD-19'A YAKALANMIŞTI

Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden dün taburcu oldu.

Öykü Çelik'in paylaşımı olay oldu!

PARTİYE KATILMIŞTI

Yasak olmasına rağmen üst üstte iki partiye katılan oyuncu Öykü Çelik, koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu negatif çıkan oyuncunun sosyal medya paylaşımı ise büyük tepkilere neden oldu.

Defne Samyeli'nden annelikle ilgili ilginç itiraf

"TERCİHİM DEĞİLDİ"

Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni dizisi Sol Yanım ile gündemde olan Defne Samyeli, "Anne olmak benim tercihim değildi" sözleriyle dikkat çekti.

Doğum kilolarıyla vedalaşma vakti

"ARTIK HAZIRIM"

Geçtiğimiz mart ayında ikinci çocuğu Han'ı dünyaya getiren oyuncu Bergüzar Korel, hamilelik kilolarıyla vedalaşmaya karar verdi. Korel, "Kilo vermeye artık hazırım" dedi.

Ozan Güven'in gizemli sevgilisi

İDDİALAR DOĞRU MU?

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Ozan Güven'in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü. Güven'in model Gizem Yıldırım ile aşk yaşadığı konuşuluyor.