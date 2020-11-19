Gündemin öne çıkan başlıkları | 19 Kasım 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Gelişmelerin detayları neler? Galatasaray'da ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak'la ilgili müthiş iddia... Sıla ve Hazer Amani boşanıyor. Ünlü çiftin son açıklaması ne? Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 19 Kasım 2020 tarihli haber turumuzda.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
4.75 PUANLIK ARTIŞ
Merkez Bankası, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Buna göre Merkez Bankası tüm fonlamayı politika faizinden yapacak.
Bakan Selçuk'tan sınavlara ilişkin açıklama
"31 ARALIK'YAN SONRA YAPILACAK"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslendi. Selçuk, 1. dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını söyledi.
Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii'ne ziyaret
YANGINDA HASAR GÖRDÜ
Başkan Erdoğan, İstanbul'da 15 Kasım'da çıkan yangında tahrip olan Vaniköy Camii'ne giderek inceleme yaptı.
Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi.
Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
"AMAÇ YAYILIMI AZALTMAK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu belirterek, "Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.
SPOR GÜNDEMİ
Abdurrahim Albayrak’la ilgili müthiş iddia
"ÇATI ADAY"
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık seçiminde ‘çatı aday' olabileceği iddia ediliyor.
Milli takımımız, Macaristan’a 2-0 yenilerek C Ligi’ne düştü
NE UMDUK NE BULDUK
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve grupta son sıraya inerek bir alt lig olan C Ligi'nde düştü.
Ali Akman sezon sonunda Galatasaray'da!
TERİM'E SÖZ VERDİK
Galatasaray, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın transferini sezon sonunda gerçekleştiriyor.
Fenerbahçe’de yeni bir yıldız doğuyor
ARDA GÜLER
Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.
Türkiye’ye Formula 1 müjdesi
FIA'DAN ONAY
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Intercity İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Sıla ve Hazer Amani boşanıyor
KARARI DUYURDULAR
Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani boşanma kararı aldı. Çift ayrılık haberini yaptıkları yazılı açıklamayla duyurdu.
Genç şarkıcı maganda kurşunu kurbanı
GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ
Genç şarkıcı Şahan Dinç, evinin penceresindeyken bir maganda ateşinin sağ gözüne isabet etmesiyle gözünün görme yetisini kaybetti.
Edvina Sponza'yla aşk yeniden!
BARIŞ YEMEĞİ
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza’nın ayrılığı kısa sürdü. “Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” diyen eski basketbolcu, Bebeköy’de sevgilisiyle yemek yedi.
Murat Boz'dan yalnızlık itirafı
DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR
Önceki akşam Bebek'te görüntülenen Murat Boz özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Boz, "Değişen bir şey yok, hala yalnızım" sözleriyle dikkat çekti.
Takipçileri istedi imaj değiştirdi
SOSYAL MEDYADAN SORDU
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, saç rengine karar veremeyince takipçilerinden destek istedi. Demirel'in yeni imajı çok konuşuldu.