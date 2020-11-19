Gündemin öne çıkan başlıkları | 19 Kasım 2020

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

4.75 PUANLIK ARTIŞ

Merkez Bankası, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti. Buna göre Merkez Bankası tüm fonlamayı politika faizinden yapacak.

Bakan Selçuk'tan sınavlara ilişkin açıklama

"31 ARALIK'YAN SONRA YAPILACAK"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslendi. Selçuk, 1. dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını söyledi.

Başkan Erdoğan'dan Vaniköy Camii'ne ziyaret

YANGINDA HASAR GÖRDÜ

Başkan Erdoğan, İstanbul'da 15 Kasım'da çıkan yangında tahrip olan Vaniköy Camii'ne giderek inceleme yaptı.

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi.

Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım

"AMAÇ YAYILIMI AZALTMAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni tedbirlerin amacının, hastalığın yayılımını azaltmak olduğunu belirterek, "Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım" dedi.

SPOR GÜNDEMİ



Abdurrahim Albayrak’la ilgili müthiş iddia

"ÇATI ADAY"

Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık seçiminde ‘çatı aday' olabileceği iddia ediliyor.

Milli takımımız, Macaristan’a 2-0 yenilerek C Ligi’ne düştü

NE UMDUK NE BULDUK

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki son maçında Macaristan'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve grupta son sıraya inerek bir alt lig olan C Ligi'nde düştü.

Ali Akman sezon sonunda Galatasaray'da!

TERİM'E SÖZ VERDİK

Galatasaray, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın transferini sezon sonunda gerçekleştiriyor.

Fenerbahçe’de yeni bir yıldız doğuyor

ARDA GÜLER

Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.

Türkiye’ye Formula 1 müjdesi

FIA'DAN ONAY

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Intercity İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Sıla ve Hazer Amani boşanıyor

KARARI DUYURDULAR

Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani boşanma kararı aldı. Çift ayrılık haberini yaptıkları yazılı açıklamayla duyurdu.

Genç şarkıcı maganda kurşunu kurbanı

GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Genç şarkıcı Şahan Dinç, evinin penceresindeyken bir maganda ateşinin sağ gözüne isabet etmesiyle gözünün görme yetisini kaybetti.

Edvina Sponza'yla aşk yeniden!

BARIŞ YEMEĞİ

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza’nın ayrılığı kısa sürdü. “Bir daha barışacağımızı sanmıyorum” diyen eski basketbolcu, Bebeköy’de sevgilisiyle yemek yedi.

Murat Boz'dan yalnızlık itirafı

DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Önceki akşam Bebek'te görüntülenen Murat Boz özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Boz, "Değişen bir şey yok, hala yalnızım" sözleriyle dikkat çekti.

Takipçileri istedi imaj değiştirdi

SOSYAL MEDYADAN SORDU

Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, saç rengine karar veremeyince takipçilerinden destek istedi. Demirel'in yeni imajı çok konuşuldu.