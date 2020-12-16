Gündemin öne çıkan başlıkları | 16 Aralık 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. "Bu nasıl müttefiklik!" diyen Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi... Detaylar neler? Samudio ile Buğra Çağlıyan arasında gündeme oturan olay. Tom Cruise'un olay yaratan ses kaydı sızdırıldı. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 16 Aralık 2020 tarihli haber turumuzda.
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki
"BU NASIL MÜTTEFİKLİK"
Ankara- Niğde Otoyolu açılış törenine telekonferansla katılan Başkan Erdoğan'ın gündeminde CAATSA yaptırımları vardı. Başkan Erdoğan, yaptırımların müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu söyledi.
Afganistan tezkeresi uzatılıyor
GÖREV SÜRESİ 18 AYA ÇIKACAK
Afganistan tezkeresi uzatılıyor. Tezkere, Başkan Erdoğan imzasıyla, NATO bünyesinde Afganistan'da bulunan Türk askerinin görev süresini 18 ay daha uzatılmasını öngörüyor.
Fahrettin Altun ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi
"ABD DİPLOMASİSİNİN HEZİMETİ"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptırım kararını Akşam Gazetesine değerlendirdi. Altun, “Külliye bu kararı ABD diplomasisinin hezimeti olarak görüyor” dedi.
Hamaney spekülasyonlardan sonra ilk kez görüntülendi
TOPLANTIYA KATILDI
İran’ın dini lideri Ali Hamaney, "öldü" söylentilerinden günler sonra halkın karşısına çıktı. Hamaney böylece sağlığı hakkındaki spekülasyonlara son vermiş oldu.
2021 yılı para politikası açıklandı
ENFLASYON MESAJI
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunda sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu yaptı.
SPOR GÜNDEMİ
Fenerbahçe ve Trabzonspor kupada sahaya çıkıyor
GÖZLER BU MAÇTA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı devam ediyor. Trabzonspor ile F.Bahçe bugün sahneye çıkacak.
Samudio ile Buğra Çağlıyan arasında gündeme oturan olay
FORMA DEĞİŞİMİ KRİZİ
Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor, konuk ettiği Eskişehirspor’u 3-0 mağlup edip bir üst tura yükseldi. Maç sonrası Samudio ile Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu.
Galatasaray, Aytaç Kara’yı kadrosuna katıyor
İLK TRANSFER
Galatasaray, ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın gözden çıkardığı Aytaç Kara ile yakından ilgileniyor.
Mehmet Ekici’nin yeni adresi belli oldu
DEVRE ARASINDA BELLİ OLACAK
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan Mehmet Ekici'nin devre arasında Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikik kavgası
MAÇA DAMGA VURDU
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maça Belhanda ile Emre Akbaba arasında serbest vuruşun kimin kullanacağı konusunda yaşanan tartışma damga vurdu.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Tom Cruise'un olay yaratan ses kaydı sızdırıldı
AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7 setinde salgın kurallarını ihlal eden ekip üyelerine karşı ağzına geleni söyledi. O anların olduğu ses kayıtları basına sızdırıldı.
Bodrum'dan 5 milyon TL'ye ev aldı
DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI
Daha önce Bodrum'da tatil yapan dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora Türkiye'den 5 milyon TL'ye ev aldı.
Halil Sezai haftalar sonra ilk kez görüntülendi
TAHLİYE OLMUŞTU
Komşusunu dövdüğü iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün tutuklu kalmış ve ardından tahliye olmuştu. Cezaevinden çıkan ünlü şarkıcı, haftalar sonra ilk kez görüntülendi.
"Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık"
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Oyuncu Aslı Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kayınpederinin cenaze töreninde ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Türk takipçilerinin dikkatini çekti
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Ünlü süper model Gigi Hadid, kardeşi Bella Hadid ile birlikte bebeğini gezdirdi. Üç ay önce doğum yapan Gigi Hadid, ilk kez kızıyla toplum içinde görüntülendi.