Gündemin öne çıkan başlıkları | 16 Aralık 2020

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki

"BU NASIL MÜTTEFİKLİK"

Ankara- Niğde Otoyolu açılış törenine telekonferansla katılan Başkan Erdoğan'ın gündeminde CAATSA yaptırımları vardı. Başkan Erdoğan, yaptırımların müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu söyledi.

Afganistan tezkeresi uzatılıyor

GÖREV SÜRESİ 18 AYA ÇIKACAK

Afganistan tezkeresi uzatılıyor. Tezkere, Başkan Erdoğan imzasıyla, NATO bünyesinde Afganistan'da bulunan Türk askerinin görev süresini 18 ay daha uzatılmasını öngörüyor.

Fahrettin Altun ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi

"ABD DİPLOMASİSİNİN HEZİMETİ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptırım kararını Akşam Gazetesine değerlendirdi. Altun, “Külliye bu kararı ABD diplomasisinin hezimeti olarak görüyor” dedi.

Hamaney spekülasyonlardan sonra ilk kez görüntülendi

TOPLANTIYA KATILDI

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, "öldü" söylentilerinden günler sonra halkın karşısına çıktı. Hamaney böylece sağlığı hakkındaki spekülasyonlara son vermiş oldu.

2021 yılı para politikası açıklandı

ENFLASYON MESAJI

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunda sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu yaptı.

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe ve Trabzonspor kupada sahaya çıkıyor

GÖZLER BU MAÇTA

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı devam ediyor. Trabzonspor ile F.Bahçe bugün sahneye çıkacak.

Samudio ile Buğra Çağlıyan arasında gündeme oturan olay

FORMA DEĞİŞİMİ KRİZİ

Ziraat Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor, konuk ettiği Eskişehirspor’u 3-0 mağlup edip bir üst tura yükseldi. Maç sonrası Samudio ile Buğra Çağlıyan arasındaki forma değişimi krizi gündem oldu.

Galatasaray, Aytaç Kara’yı kadrosuna katıyor

İLK TRANSFER

Galatasaray, ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'nın gözden çıkardığı Aytaç Kara ile yakından ilgileniyor.

Mehmet Ekici’nin yeni adresi belli oldu

DEVRE ARASINDA BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşamayan Mehmet Ekici'nin devre arasında Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Belhanda ile Emre Akbaba arasında frikik kavgası

MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni konuk ettiği maça Belhanda ile Emre Akbaba arasında serbest vuruşun kimin kullanacağı konusunda yaşanan tartışma damga vurdu.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Tom Cruise'un olay yaratan ses kaydı sızdırıldı

AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7 setinde salgın kurallarını ihlal eden ekip üyelerine karşı ağzına geleni söyledi. O anların olduğu ses kayıtları basına sızdırıldı.

Bodrum'dan 5 milyon TL'ye ev aldı

DÜNYACA ÜNLÜ ŞARKICI

Daha önce Bodrum'da tatil yapan dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora Türkiye'den 5 milyon TL'ye ev aldı.

Halil Sezai haftalar sonra ilk kez görüntülendi

TAHLİYE OLMUŞTU

Komşusunu dövdüğü iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün tutuklu kalmış ve ardından tahliye olmuştu. Cezaevinden çıkan ünlü şarkıcı, haftalar sonra ilk kez görüntülendi.

"Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık"

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Oyuncu Aslı Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kayınpederinin cenaze töreninde ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Türk takipçilerinin dikkatini çekti

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü süper model Gigi Hadid, kardeşi Bella Hadid ile birlikte bebeğini gezdirdi. Üç ay önce doğum yapan Gigi Hadid, ilk kez kızıyla toplum içinde görüntülendi.