Gündemin öne çıkan başlıkları | 15 Aralık 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki. Detaylar neler? Trabzonspor'dan transferde çifte bomba. Acun Ilıcalı, fenomenlere otomobil alacak. Magazin kulislerinde dikkat çeken haberin detaylarında neler var? Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 15 Aralık 2020 tarihli haber turumuzda.
Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki
"POLİTİK GERÇEKLERE AYKIRI"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararını değerlendirdi. Bakan Akar, "Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz" dedi.
Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı
GENEL KURUL'A SEVK EDİLDİ
Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.
Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni doğal gaz hattı
İMZALAR ATILIYOR
Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Nahçivan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.
Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi
İLK KEZ AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin emeklilik ikramiyesi ile ilgili konuştu. Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacaklar" dedi.
Sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM BAŞKANI DUYURDU
Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.
SPOR GÜNDEMİ
Galatasaray kupada Darıca Gençlerbirliği’ni konuk ediyor
NEGATİF YILDIZLAR SAHAYA
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında bugün 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu mücadelede Sarı-Kırmızılılar’ın as yıldızları sahne alacak.
Hakemlerden Sergen Yalçın’a tepki
"VAR'I BİLMİYOR"
'VAR kaldırılsın' diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a hakemlerden tepki geldi.
Fenerbahçe’de gündem yeniden Samuel Kalu
EROL BULUT İSTEDİ
Fenerbahçe'de Samuel Kalu sesleri yeniden yükseliyor. Enner Valencia, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe teknik heyeti, kanat transferi talep etti.
Galatasaray, Bankalar Birliği’yle sözleşme yeniledi
REVİZE ETTİ
Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti.
Trabzonspor’dan transferde çifte bomba
KASPER JUNKER SÜRPRİZİ
Afobe’den beklediği verimi alamayan Trabzonspor, Bodo Glimt forması giyen Zinckernagel ve Kasper Junker için ilk hamlesini yaptı.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Acun, fenomenlere otomobil alacak
BÜYÜK İDDİA
Acun Ilıcalı, yeni açılacak dijital platformunda fenomen Berkcan Güven ve Reynmen'in projelerinin en çok izlenen olması halinde iki isme istedikleri otomobili alacağını açıkladı.
Seranay'ın güzellik sırrı 4 saatlik özel masaj
HAFTADA ÜÇ KEZ YAPTIRIYOR
Güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya’nın bakım sırları ortaya çıktı. Sarıkaya'nın bacaklarında selülit olmaması için haftada üç kez özel masaj yaptırdığı öğrenildi.
İbrahim Büyükak'tan güzel haber
"COVİD'İ YENDİM"
Oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü yendiğini duyurdu. Büyükak, yayınladığı gönderide "Covid-19'u atlattığımın resmidir" ifadelerini kullandı.
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
KIZ OLACAK
İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti, bu kez kız bebek bekliyor.
Deniz Seki'nin paylaşımı olay oldu
KİMSE İNANAMADI
Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından fazla kilolarından kurtulduğuna dair bir paylaşımda bulundu. Takipçilerden bazıları Seki'nin ince görüntüsüne inanamadı.