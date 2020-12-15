Gündemin öne çıkan başlıkları | 15 Aralık 2020

Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki

"POLİTİK GERÇEKLERE AYKIRI"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararını değerlendirdi. Bakan Akar, "Müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı

GENEL KURUL'A SEVK EDİLDİ

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu Genel Kurul'a sevk etti.

Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni doğal gaz hattı

İMZALAR ATILIYOR

Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kuruluyor. Nahçivan'ın doğalgaz ihtiyacı Iğdır-Nahçivan doğalgaz boru hattından da sağlanacak.

Bakan Soylu'dan emeklilik ikramiyesi müjdesi

İLK KEZ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin emeklilik ikramiyesi ile ilgili konuştu. Soylu, "Bugün giren polisler, bugünün parasıyla 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacaklar" dedi.

Sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı.

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray kupada Darıca Gençlerbirliği’ni konuk ediyor

NEGATİF YILDIZLAR SAHAYA

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında bugün 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Bu mücadelede Sarı-Kırmızılılar’ın as yıldızları sahne alacak.

Hakemlerden Sergen Yalçın’a tepki

"VAR'I BİLMİYOR"

'VAR kaldırılsın' diyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a hakemlerden tepki geldi.

Fenerbahçe’de gündem yeniden Samuel Kalu

EROL BULUT İSTEDİ

Fenerbahçe'de Samuel Kalu sesleri yeniden yükseliyor. Enner Valencia, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe teknik heyeti, kanat transferi talep etti.

Galatasaray, Bankalar Birliği’yle sözleşme yeniledi

REVİZE ETTİ

Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti.

Trabzonspor’dan transferde çifte bomba

KASPER JUNKER SÜRPRİZİ

Afobe’den beklediği verimi alamayan Trabzonspor, Bodo Glimt forması giyen Zinckernagel ve Kasper Junker için ilk hamlesini yaptı.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Acun, fenomenlere otomobil alacak

BÜYÜK İDDİA

Acun Ilıcalı, yeni açılacak dijital platformunda fenomen Berkcan Güven ve Reynmen'in projelerinin en çok izlenen olması halinde iki isme istedikleri otomobili alacağını açıkladı.

Seranay'ın güzellik sırrı 4 saatlik özel masaj

HAFTADA ÜÇ KEZ YAPTIRIYOR

Güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncu Serenay Sarıkaya’nın bakım sırları ortaya çıktı. Sarıkaya'nın bacaklarında selülit olmaması için haftada üç kez özel masaj yaptırdığı öğrenildi.

İbrahim Büyükak'tan güzel haber

"COVİD'İ YENDİM"

Oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü yendiğini duyurdu. Büyükak, yayınladığı gönderide "Covid-19'u atlattığımın resmidir" ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

KIZ OLACAK

İkinci kez anne-baba olmak için gün sayan Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti, bu kez kız bebek bekliyor.

Deniz Seki'nin paylaşımı olay oldu

KİMSE İNANAMADI

Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından fazla kilolarından kurtulduğuna dair bir paylaşımda bulundu. Takipçilerden bazıları Seki'nin ince görüntüsüne inanamadı.