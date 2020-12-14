Gündemin öne çıkan başlıkları | 14 Aralık 2020

Gözler Kabine toplantısına çevrildi

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Kabine, yeni haftada Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde corona virüsle mücadele ve kira düzenlemesi olacak.

Türkiye diğer ülkeleri geçti

SANAYİ ÜRETİMİ %10,2 ARTTI

Sanayi üretiminin ekim ayında yıllık %10,2 arttığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son verileri değerlendirdi. Varank, Türkiye'nin güçlü görünümüyle diğer ülkeleri geçtiğini söyledi.

CHP'de yeni taciz skandalı

KONYA İL TEŞKİLATI SARSILDI

CHP’de yeni bir taciz skandalı daha patladı. İstanbul İl Başkanlığı’nda art arda yaşanan taciz skandallarının ardından, bu kez CHP Konya İl Teşkilatında taciz iddiası ortaya çıktı.

İngiltere Başbakanı halkı uyardı

"HAZIRLIKLI OLUN"

Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki Brexıt krizi sürüyor. İngiltere Başbakanı Borıs Johnson bir kez daha halkı uyardı. Anlaşmasız Brexıt'e hazır olmalarını istedi.

Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

"ŞARTLAR OLGUNLAŞINCA..."

Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." dedi.

Zehirlenen 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti

DENİZLİ'DE FACİA

Denizli'de foseptikte suyun tahliyesinde pompanın egzozundan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti.

SPOR GÜNDEMİ

Kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor

FENERBAHÇE'DE OLAY İDDİA

Fenerbahçe'de kötü gidişatın sorumlusu aranırken kadroyu Erol Bulut'un değil Emre Belözoğlu'nun kurduğu iddia ediliyor.

Fatih Terim'in gözü devre arasında

3 TRANSFER TAMAM

Hücum futbolunu takımın kimliği haline getirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salih Uçan, Yaremchuk ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü açıkladı

"TEK ÇÖZÜM KOCAMAN"

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi.

Adana Demirspor’da gece yarısı operasyonu!

"TAKIM BULUN"

Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Volkan Şen'den kendilerine takım bulmasını istedi.

Talisca’dan olay paylaşım!

"YAKINDA BİRLİKTEYİZ"

Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Talisca, çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullandı.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Kaan Yıldırım'dan flaş hamle!

HEDİYELERİ GÖNDERDİ

Kaan Yıldırım’ın, Hadise’nin Instagram’daki ayrılık açıklamasına kızdığı ortaya çıktı. Sinirlenen oyuncu, Hadise'nin kendisine aldığı tüm hediyeleri gönderdi.

Deniz Seki iğne ipliğe döndü

36 BEDENE DÜŞTÜ

Kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, 2.5 ayda 20 kilo zayıfladı. Deniz Seki hedefi olan 36 bedene ulaştı.

Onur Saylak üçüncü kez baba oldu

KUCAĞINA ALDI

Son olarak Babil dizisinde rol alan oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oldu. Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

Mustafa Üstündağ - Seda Torunlar aşkı bitti

İKİ AY SÜRDÜ

Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Seda Torunlar'dan ayrıldı.

Sürpriz bir aşk doğdu

İLK POZ GELDİ

Aşk 101 dizisi ile bir anda yıldızı parlayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı gönlünü şarkıcı Ufuk Beydemir'e kaptırdı.