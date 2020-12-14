Gündemin öne çıkan başlıkları | 14 Aralık 2020
Gündemdeki haber başlıkları arasında önemli gelişmeler yer alıyor. Gözler Kabine toplantısına çevrildi. Yeni tedbirler alınacak mı? Detaylar neler? "Kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor." Fenerbahçe'deki olay iddianın ayrıntılarında neler var? Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'dan flaş hamle geldi. Ve günün öne çıkan son dakika haberleri 14 Aralık 2020 tarihli haber turumuzda.
Gözler Kabine toplantısına çevrildi
YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?
Kabine, yeni haftada Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündeminde corona virüsle mücadele ve kira düzenlemesi olacak.
Türkiye diğer ülkeleri geçti
SANAYİ ÜRETİMİ %10,2 ARTTI
Sanayi üretiminin ekim ayında yıllık %10,2 arttığını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son verileri değerlendirdi. Varank, Türkiye'nin güçlü görünümüyle diğer ülkeleri geçtiğini söyledi.
CHP'de yeni taciz skandalı
KONYA İL TEŞKİLATI SARSILDI
CHP’de yeni bir taciz skandalı daha patladı. İstanbul İl Başkanlığı’nda art arda yaşanan taciz skandallarının ardından, bu kez CHP Konya İl Teşkilatında taciz iddiası ortaya çıktı.
İngiltere Başbakanı halkı uyardı
"HAZIRLIKLI OLUN"
Avrupa Birliği ve İngiltere arasındaki Brexıt krizi sürüyor. İngiltere Başbakanı Borıs Johnson bir kez daha halkı uyardı. Anlaşmasız Brexıt'e hazır olmalarını istedi.
Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
"ŞARTLAR OLGUNLAŞINCA..."
Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." dedi.
Zehirlenen 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetti
DENİZLİ'DE FACİA
Denizli'de foseptikte suyun tahliyesinde pompanın egzozundan zehirlenen 3 işçi hayatını kaybetti.
SPOR GÜNDEMİ
Kadroyu Erol Bulut değil Emre Belözoğlu kuruyor
FENERBAHÇE'DE OLAY İDDİA
Fenerbahçe'de kötü gidişatın sorumlusu aranırken kadroyu Erol Bulut'un değil Emre Belözoğlu'nun kurduğu iddia ediliyor.
Fatih Terim'in gözü devre arasında
3 TRANSFER TAMAM
Hücum futbolunu takımın kimliği haline getirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salih Uçan, Yaremchuk ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünü açıkladı
"TEK ÇÖZÜM KOCAMAN"
Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi.
Adana Demirspor’da gece yarısı operasyonu!
"TAKIM BULUN"
Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Volkan Şen'den kendilerine takım bulmasını istedi.
Talisca’dan olay paylaşım!
"YAKINDA BİRLİKTEYİZ"
Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Talisca, çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullandı.
MAGAZİN GÜNDEMİ
Kaan Yıldırım'dan flaş hamle!
HEDİYELERİ GÖNDERDİ
Kaan Yıldırım’ın, Hadise’nin Instagram’daki ayrılık açıklamasına kızdığı ortaya çıktı. Sinirlenen oyuncu, Hadise'nin kendisine aldığı tüm hediyeleri gönderdi.
Deniz Seki iğne ipliğe döndü
36 BEDENE DÜŞTÜ
Kilolarıyla başı dertte olan ünlü şarkıcı Deniz Seki, 2.5 ayda 20 kilo zayıfladı. Deniz Seki hedefi olan 36 bedene ulaştı.
Onur Saylak üçüncü kez baba oldu
KUCAĞINA ALDI
Son olarak Babil dizisinde rol alan oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oldu. Saylak'ın Tuba Büyüküstün ile evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.
Mustafa Üstündağ - Seda Torunlar aşkı bitti
İKİ AY SÜRDÜ
Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, iki ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Seda Torunlar'dan ayrıldı.
Sürpriz bir aşk doğdu
İLK POZ GELDİ
Aşk 101 dizisi ile bir anda yıldızı parlayan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı gönlünü şarkıcı Ufuk Beydemir'e kaptırdı.