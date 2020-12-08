Gündemin öne çıkan başlıkları | 08 Aralık 2020

AB Zirvesi öncesi Türkiye’den Atina’ya tepki

"DİYALOGDAN YANAYIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Liderler Zirvesi öncesi önemli mesajlar verdi. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerginliği artırmak için attığı adımları sıralayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin diyalog çağrısını yineledi.

Karantina süreleri değişti

BAKANLIK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişiklikte uluslararası güncellemelerin baz alındığını duyurdu.

Kimlik, pasaport ve ehliyet ücretlerinde yeni gelişme

YALANLAMA GELDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harçlarına yüksek oranda zam yapılacağı haberlerini yalanladı.

TSK terörle mücadelede tempoyu artıracak

YENİ KOMANDO BÖLÜKLERİ DEVREDE

Son dönemdeki operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe vuran TSK, kurulan 30'dan fazla yeni komando bölüğüyle terörle mücadeledeki tempoyu artıracak.

Kasım ayı sıcaklık rekoru 2020'de kırıldı

EN SICAK AY

Kopernik İklim Değişikliği Servisi'nin araştırmacıları 2020 Kasım ayının ölçülen en sıcak kasım ayı olduğunu duyurdu.

SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir'in rakibi PSG!

SON MAÇINA ÇIKIYOR

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, bu akşam Paris'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son maçına çıkıyor.

Fenerbahçe’nin devre arasındaki transferleri kim?

MESUT ÖZİL BOMBASI

Sinan Engin, Arsenal'de kadro dışı kalan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye yüzde 90 transfer olacağını iddia etti.

Galatasaray, Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı

GERİ SAYIM BAŞLADI

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bir süredir peşinde olduğu Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık ön anlaşma yaptı

İKNA OLDU

Siyah-Beyazlılar uzun bir süredir yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık kontrat konusunda ön anlaşma yaptı.

Göztepe, Özbayraklı ya da Linnes’i kadrosuna katmak istiyor

SÜRPRİZ HAMLE

Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi geldi. Göztepe, Galatasaray'dan Şener Özbayraklı ve Martin Linnes'e kancayı taktı.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Beren Saat'ten Esra Dermancıoğlu paylaşımı

SÜRPRİZ YAPTI

Beren Saat, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Özcan Deniz'den oğlu Kuzey'e duygu yüklü paylaşım

"BURNUMDA TÜTÜYORSUN"

Oğlu Kuzey'in fotoğrafını paylaşan oyuncu Özcan Deniz'in, sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Deniz'in duygu yüklü paylaşımına beğeni yağdı.

Sandal: Sosyolojik bir deneyde miyiz?

ŞAŞIRTAN İFADELER

Şarkıcı Mustafa Sandal corona virüsle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu. Sandal, "Hayatımıza bunu kim entegre etti? Sosyolojik bir deneyde miyiz?” ifadelerini kullandı.

Putin’in kızının düğün fotoğrafları sızdı

2013'DE EVLENMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küçük kızı Katerina Tikhonova’nın 2013 yılındaki düğün fotoğrafları basına sızdı.

Hadise'nin makyajsız pozu olay oldu!

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Oyuncu Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, makyajsız pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.